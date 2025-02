Mit einem Testlauf der technischen Einrichtung, wie sie bei FIFA-Turnieren zum Einsatz kommen würde, stand in München der letzte entscheidende Test auf dem Programm. Der Test, der auf Erkenntnissen zahlreicher Validierungsstudien sowie bewährten Synchronisations- und Integrationsprotokollen basierte, zeigte, wie halbautomatische Abseitssysteme in Echtzeit funktionieren können. Hochklassige Akademiespieler simulierten realistische Spielszenen, die das System fast in Echtzeit erkennen konnte. Darüber hinaus wurden erste Tests mit Outputs für Sendezwecke sowie Visualisierungen für Drittparteien durchgeführt.