Der Test folgte auf die Einrichtung der Arbeitsgruppe Anfang Februar im Home of FIFA in Zürich, wobei Vertreter von 13 Wettbewerbsorganisatoren sowie des International Football Association Board (IFAB) anwesend waren.

Die Veranstaltung in Zeist folgte auf den ersten FIFA VAR-Technologietest, der während der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2019™ im Dezember in Katar durchgeführt wurde. Dort waren während der Spiele des gesamten Turniers auch Offline-Tests erfolgt.

Besonderer Schwerpunkt auf VAR-"Light"-Systemen

"Wir sind mit den Ergebnissen der in Zeist geleisteten Arbeit sehr zufrieden und sehen den bereits geplanten kommenden Tests sehr zuversichtlich entgegen", so Holzmüller.

"Einer der nächsten Schritte der Arbeitsgruppe ist in den kommenden Wochen die Diskussion über die mögliche Entwicklung von vereinfachten VAR-"Light"-Systemen in enger Abstimmung mit der Industrie", führte er weiter aus. "Wir werden uns auf die Weiterentwicklung zur Bereitstellung zusätzlicher und noch präziserer Informationen zur Unterstützung des Entscheidungsprozesses konzentrieren. Die VAR-Überprüfungen sollen so effizient wie möglich werden. Das Endziel besteht darin die VAR-Technologie auf allen Ebenen erschwinglicher zu machen. Die Technologie entwickelt sich stetig weiter und wir wollen nicht einfach nur am Rande stehen und zusehen – im Gegenteil."