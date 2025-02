Wie in anderen Lebensbereichen entwickelt sich die Technologie auch im Sport rasant weiter. Die FIFA will deshalb eine Vorreiterrolle einnehmen und veranstaltete am Donnerstag, 6. Februar, an ihrem Hauptsitz in Zürich mit Vertretern von 13 Wettbewerbsorganisatoren und des IFAB die erste Sitzung der Arbeitsgruppe für Innovationsförderung. Bis 2022 soll die Arbeitsgruppe als Pilotprojekt die nächste Generation der VAR-Technologie entwickeln.