Kroatien wird Favoritenrolle gerecht - Brunei Darussalam jubelt

Die Pilotphase der FIFA Series™, die 24 FIFA-Mitgliedsverbände umfasste und an fünf Orten auf drei Kontinenten ausgetragen wurde, ging heute mit fünf Spielen zu Ende.

Am letzten Spieltag gab es deutliche Siege für Kroatien und Guyana, einen umjubelten, seltenen internationalen Erfolg für Brunei Darussalam und einen Sechs-Tore-Krimi zwischen Gastgeber Algerien und Südafrika.

Ergebnisse

FIFA Series 2024 Algerien™ Algerien - Südafrika 3:3

FIFA Series 2024 Ägypten™ Ägypten - Kroatien 2:4 Neuseeland - Tunesien 0:0 (2:4 i.E.)

FIFA Series 2024 Saudiarabien™ A Guyana - Kambodscha 4:1

FIFA Series 2024 Saudiarabien™ B Vanuatu - Brunei Darussalam 2:3

Algerien - Südafrika 3:3 Algerien und Südafrika beendeten die erste Ausgabe der FIFA Series mit einem Unentschieden, bei dem sich in Algier sechs Tore geteilt wurden. Südafrika ging mit einer 2:1-Führung in die Pause, doch die Hausherren kämpften sich zurück. Im weiteren Verlauf der Partie gab es zahlreiche Chancen auf beiden Seiten und ein Traumtor von Yassine Benzia, das zum 3:3-Endstand führte.

FIFA Series 2024™ | Algerien - Südafrika 3:3 03:00

Ägypten - Kroatien 2:4 Kroatien beendete die FIFA Series mit einem weiteren Sieg und setzte sich zum Abschluss mit 4:2 gegen Ägypten durch. Der Gastgeber war zunächst durch Ramy Rabia in Führung gegangen, doch Nicola Vlašić, Bruno Petković, Andrej Kramarić und Lovro Majer drehten die Partie zu Gunsten der Kroaten. Mohamed El-Shamy gelang in der Nachspielzeit noch der Anschlusstreffer für die Pharaonen.

FIFA Series 2024™ | Ägypten - Kroatien 2:4 03:00

Neuseeland - Tunesien 0:0 (2:4 i.E.) Tunesien konnte die FIFA Series erfolgreich abschließen. Wie schon in der Partie gegen Kroatien musste auch gegen Neuseeland die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen. Neuseeland hatte die große Chance, das Spiel zu gewinnen, doch der Elfmeter von Sarpreet Singh wurde von Bechir Ben Said pariert. Späte Rote Karten für Tunesiens Elias Achouri und Liberato Cacace auf Seiten der Kiwis beendeten die reguläre Spielzeit. Vom Punkt waren die Tunesier am Ende treffsicherer. Den entscheidenden Elfmeter verwandelte der eingewechselte Alaa Ghram souverän.

FIFA Series 2024™ | Neuseeland - Tunesien 0:0 (2:4 n.E.) 03:00

Guyana - Kambodscha 4:1 Guyana dominierte die Partie von Beginn an und setzte in der 21. Minute ein erstes Ausrufezeichen, als Omari Glasgow den Ball im gegnerischen Netz zappeln ließ. Kurz vor dem Seitenwechsel hatte Sieng Chanthea eine gute Chance, seine Mannschaft zurück in die Partie zu bringen, doch erst in der 53. Minute wurden seine Bemühungen von Erfolg gekrönt. Der Ausgleich war nicht von langer Dauer. Tore von Glasgow (59.), Leo-Orion Lovell (80.) und Ryan Khedoo (90.+1) besiegelten Kambodschas 1:4-Niederlage.

FIFA Series 2024™ | Guyana - Kambodscha 4:1 03:00

Vanuatu - Brunei Darussalam 2:3 Vanuatu nahm gegen Brunei Darussalam zunächst das Zepter in die Hand, war im Angriff konsequenter und ging durch Bong Kalu (38.) vor dem Halbzeitpfiff mit 1:0 in Führung. In der zweiten Hälfte zeigte Brunei Darussalam eine starke Leistung und kam dank Muhd Syafiq Safiuddin Bin Abd Shariff (52.) zum Ausgleich. Kerry Iawak (70.) stellte die Führung für Vanuatu wieder her, ehe Muhammad Nurikhwan Bin Othman (72.) und Muhammad Hakeme Yazid Bin Said (90.+3) das Spiel drehten und Brunei Darussalam jubeln ließen.