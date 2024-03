Fulminanter Auftakt für Guinea - Andorra überrascht

Die FIFA Series 2024™ ist gestartet! Drei Spiele standen am ersten Tag auf dem Programm, die mit einer Flut von Toren und Spannung hielten, was sie versprachen.

Ergebnisse

Andorra - Südafrika 1:1 Andorra erwischte Südafrika mit einem frühen Tor von Ricardo Fernandez kalt und ging in Annaba mit 1:0 in Führung. 20 Minuten später konnte Bafana Bafan a durch Elias Mokwana den Ausgleichstreffer erzielen, in der Folgerzeit aber gegen die gut gestaffelten Europäer, die bis zum Ende dagegen hielten, nicht nachlegen.

Kap Verde - Guyana 1:0 Bereits nach zwei Minuten eröffnete Kap Verde die Partie gegen Guyana mit dem Treffer von Kapitän Ryan Mendes, der als erster Torschütze der FIFA Series™ in die Geschichte eingehen wird. Sein Tor sollte auch das letzte dieser Begegnung bleiben, deren Ergebnis sich in der Folge nicht mehr änderte. Das zweite Spiel bestreiten die Blue Sharks gegen Äquatorial-Guinea, Guyana bekommt es mit Kambodscha zu tun.

Guinea - Vanuatu 6:0 Guinea ist mit einem deutlichen Sieg in die FIFA Series 2024 Saudiarabien™ B gestartet. Bereits in den ersten 20 Minuten der Partie gelang es Guinea, drei Treffer zu erzielen und die erste Halbzeit mit einem weiteren Treffer abzuschließen. Nach dem Seitenwechsel steigerte sich Vanuatu deutlich, musste dennoch zwei weitere Gegentore hinnehmen. Mamadou Kané und Morlaye Sylla erzielten jeweils einen Doppelpack, die beiden anderen Tore dieses Offensivfestivals gingen auf das Konto von Ousmane Camara und Kandet Diawara. Am Montag, den 25. März, trifft Guinea auf Bermuda, Vanuatu spielt am folgenden Tag gegen Brunei Darussalam.