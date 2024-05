Finanzierung durch die FIFA trägt zur Einweihung eines Kunstrasenplatzes in Bhutan bei

"Wir sind der FIFA sehr dankbar für ihre Unterstützung und ihr Engagement für die Entwicklung des Fußballs in unserem Land

Im Anschluss an die Eröffnungsfeier fand ein Testspiel statt

Die FIFA hat 1.174.474 Dollar für die Einrichtung von vier Kunstrasenplätzen, darunter der in Dagapela, bereitgestellt.

Das neue Spielfeld in Dagapela, das sowohl für die National League als auch für den Breitenfussball genutzt werden soll, wurde von der FIFA mitfinanziert. Der Präsident des Bhutanischen Fussballverbands Dasho Ugen Tsechup, der Vertreter des Nationalrats von Dagana Dzongkhag, Birendra Chimoria, Dasho Dzongda, Lam Neten, andere Würdenträger, die Mitarbeiter des Bhutanischen Fussballverbands und die Bevölkerung des Bezirks versammelten sich zur Einweihung des Dagapela-Kunstrasenplatzes.

"Wir sind der FIFA sehr dankbar für ihre Unterstützung und ihr Engagement für die Entwicklung des Fussballs im Land", sagte BFF-Präsident Dasho Ugen Tsechup in seiner Eröffnungsansprache. Im Anschluss an die Eröffnungszeremonie fand ein Testspiel zwischen den einheimischen Spielern von Dagana und BFF-Funktionären statt. Später wurde das allererste Spiel der BoB Bhutan Premier League in Dagana Dzongkhag zwischen Daga United FC und Tensung FC ausgetragen, das Tensing mit 4:0 gewann.