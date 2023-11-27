Hochrangiges Treffen in Vancouver zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums in Kanada mithilfe des FIFA-Campus – Grundkurses in Klubmanagement

Zweitägiges Seminar zum FIFA-Campus – Grundkurs in Klubmanagement vor dem 76. FIFA-Kongress

Kanadas Klubs bereit, um die Dynamik der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ zu nutzen und ihr langfristiges Wachstum voranzutreiben

Massgeschneiderte Seminare für eine noch stärkere Kompetenzförderung in der National Soccer League (NSL)

Bei einer hochrangigen Veranstaltung im Rahmen des FIFA-Campus – Grundkurses in Klubmanagement haben wichtige Akteure des globalen Fussballs während zwei Tagen über strategische Fragen diskutiert.

Das Seminar im Vorfeld des 76. FIFA-Kongresses bot eine willkommene Gelegenheit, die immer neuen Herausforderungen und Chancen von Profiklubs zu erörtern. Mit Blick auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ging es darum, wie kanadische Klubs die einmalige weltweite Aufmerksamkeit nutzen können, um ihre Grundlagen zu stärken und ein nachhaltiges Wachstum im nationalen Fussball zu fördern.

Behandelt wurde ein breites Spektrum an Themen, die für ein modernes Klubmanagement zentral sind, darunter Unternehmensführung, strategische Planung, Finanzen, Sponsoring, Marketing, Infrastruktur, Kartenverkauf sowie das FIFA-Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern. Die Teilnehmenden analysierten, wie sich bewährte Verfahren in diesen Bereichen sowohl auf als auch neben dem Spielfeld gewinnbringend nutzen lassen.

„Kanada ist ein Markt mit enormem Potenzial. Mithilfe dieser Seminare können Klubleitungen starke, tragfähige Organisationen aufbauen, die für den Fussball eine bessere Zukunft gestalten können“, sagte Ornella Desirée Bellia, Direktorin der FIFA-Subdivision für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball. „Die FIFA ist überzeugt, dass die Klubs die Basis des Fussballs bilden. Indem wir in ihre Entwicklung investieren, investieren wir in das langfristige Wachstum und die Nachhaltigkeit des gesamten Fussballs. Ich danke der kanadischen Premier League und dem kanadischen Fussballverband für ihre Weitsicht und Unterstützung.“

Ein zentrales Thema während des gesamten Seminars war die Bedeutung guter Unternehmensführung und langfristiger Planung. Klubs, die über starke Führungsstrukturen verfügen und klare, messbare Strategien festlegen, sind besser gerüstet, um komplexe Situationen zu meistern und langfristig erfolgreich zu sein. Gegenstand der Diskussionen war auch der Wandel bei der Finanzierung im Fussball hin zu einer intelligenteren Diversifizierung der Einnahmen. Die Klubs wurden dabei ermutigt, über eine reine Kostenkontrolle hinauszugehen und neue kommerzielle Möglichkeiten zu erschliessen.

Sponsoring und Fanbeteiligung waren ebenfalls wichtige Themen, was die veränderten Erwartungen sowohl der Unternehmen als auch der Fans widerspiegelt. Die moderne Sponsoringlandschaft verlangt immer stärker eine Wertschöpfung durch Geschichten und messbare Wirkung, während erfolgreiche Fanbeteiligungsstrategien auf datengestützten Erkenntnissen beruhen, die bereits lange vor dem Spieltag ansetzen.

„Die Zusammenarbeit mit der FIFA bei den Grundkursen in Klubmanagement ist für die kanadische Premier League und die Führung der einzelnen Klubs sehr wertvoll. Wir danken für die Unterstützung bei dieser Initiative“, sagte Costa Smyrniotis, geschäftsführender Vizepräsident der kanadischen Premier League. „Wir wollen die erste Anlaufstelle für kanadische Fussballtalente sein, sowohl auf als auch neben dem Platz, und werden weiterhin in die Menschen investieren, die unsere Organisationen voranbringen. So stärken wir unsere Klubs, erweitern das Fachwissen in der Liga und fördern eine fortwährende Entwicklung und Professionalisierung des Fussballs in Kanada.“

Als weiterer wichtiger Wachstumsmotor wurde die Infrastruktur erwähnt, mit einem starken Fokus auf Flexibilität und Mehrzweckbauten, die für verschiedene Sportarten, Shows und gesellschaftliche Veranstaltungen genutzt werden können. Des Weiteren wurde darauf hingewiesen, dass rechtliche und regulatorische Rahmenbedingungen wie das Reglement bezüglich Status und Transfer von Spielern nicht bloss Vorschriften, sondern auch strategische Instrumente sind, die die Kaderplanung beeinflussen und durch Mechanismen wie Ausbildungsentschädigungen und Solidaritätsbeiträge Einnahmen generieren können.

Im Rahmen dieser wachsenden Partnerschaft organisiert die FIFA in einem nächsten Schritt massgeschneiderte Seminare für die National Soccer League (NSL), die den Wissensaustausch sowie tragfähige, zukunftsgerichtete Klubstrukturen in Kanada fördern.