FIFA stärkt Professionalisierung von Klubs in Afrika mit Seminaren in Namibia und Eswatini

Seminare zur Kompetenzförderung in zwei Ländern im südlichen Afrika im Rahmen des globalen FIFA-Klubmanagementprogramms

Vertreter von Spitzenvereinen der Männer- und Frauenfussballligen sowie Führungskräfte der ausrichtenden FIFA-Mitgliedsverbände zugegen

Initiative Teil des übergeordneten Engagements der FIFA für eine nachhaltige Entwicklung und Professionalisierung im afrikanischen Fussball

Die FIFA hat Mitte Februar in Namibia und Eswatini Seminare im Rahmen von FIFA-Campus – Grundkurs in Klubmanagement und dem FIFA-Programm zur Liga- und Klubprofessionalisierung durchgeführt.

Hochrangige Klubvertreter aus den höchsten Spielklassen der Männer und Frauen der jeweiligen Länder sowie Vertreter der ausrichtenden FIFA-Mitgliedsverbände nahmen an den Seminaren in Namibia (9. und 10. Februar) und Eswatini (12. und 13. Februar) teil. Mit den Seminaren stärkt die FIFA die Profimanagementstrukturen sowie die langfristige Nachhaltigkeit von Vereinen.

Im Fokus der Seminare standen zentrale Aspekte einer modernen Klubadministration, einschliesslich Führungsstrukturen, Finanzverwaltung, Geschäfts- und Marketingentwicklung sowie strategischer Planung. Mit praktischen Fallstudien, dem Austausch unter Kollegen sowie von Experten geleiteten Diskussionen analysierten die Teilnehmenden, wie eine tragfähige Betriebsstruktur umgesetzt und die operative Leistung verbessert werden kann.

„Diese Seminare liefern Führungskräften von Klubs praktische Instrumente, die sofort angewendet werden können“, erklärte Ornella Desirée Bellia, Direktorin der FIFA-Subdivision für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball. „Mit dieser Initiative bieten wir Führungskräften von Klubs Instrumente und Wissen zur Verbesserung der Führungsstrukturen, der Betriebsplanung und der Wirtschaftsleistung und damit die Grundlage für langfristigen Erfolg.“

FIFA-Campus – Grundkurse in Klubmanagement ist ein globales Programm zur Kompetenzförderung sowie zur Professionalisierung des Klubmanagements. Mit Seminaren vor Ort und laufendem digitalem Lernen vermitteln die Kurse kontextbezogenes Fachwissen zu Unternehmensführung, Strategie, Finanzen, Geschäftsentwicklung und Klubleitung.

„Wir müssen den Profifussball unbedingt stärken, um das ganze Potenzial des afrikanischen Fussballs auszuschöpfen“, sagte Gelson Fernandes, stellvertretender FIFA-Direktor Mitgliedsverbände und Regionaldirektor Afrika.