FIFA stärkt Klubfussball in der Karibik mit Grundkursen in Klubmanagement

Seminare in Anguilla, Trinidad und Tobago sowie Jamaika zur Professionalisierung des Klubmanagements in der Karibik

Schulung für mehr als 100 Klub- und Verbandsvertreter in den Bereichen Verwaltung, Finanzen, Marketing und Betrieb

Weitere Massnahme der FIFA zur Förderung eines nachhaltigen, gut geführten Fussballökosystems in Amerika

Die FIFA hat im Rahmen ihrer Grundkurse in Klubmanagement drei Seminare in der Karibik durchgeführt, um die professionellen und operativen Kompetenzen der Klubs in der Region zu stärken.

An den Seminaren in Anguilla (6. Oktober), Trinidad und Tobago (9./10. Oktober) und Jamaika (12./13. Oktober) nahmen über 100 Vertreter lokaler Klubs und der betreffenden Verbände teil, darunter Wettbewerbsmanager aus sieben karibischen Nationen.

Zentrale Themen der Seminare, die von den Fussballverbänden Anguillas, Trinidad und Tobagos und Jamaikas veranstaltet wurden, waren Verwaltung, Finanzen, Marketing, Kommunikation, Handelsstrategie und Betriebsplanung. Auf dem Programm standen zudem Fallstudien, beim Seminar in Anguilla etwa eine Präsentation des Modells des FC Wellington Phoenix.

„Mit den FIFA-Grundkursen in Klubmanagement liefern wir Klubs und Ligen die Instrumente für ein nachhaltiges Wachstum und stärken so die professionelle Basis des Fussballs“, sagte Ornella Desirée Bellia, FIFA-Direktorin für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball.

Die FIFA-Grundkurse in Klubmanagement sind Teil eines übergeordneten Programms für die Professionalisierung und Leitung von Klubs, mit dem die FIFA weltweit die professionellen Standards und ein langfristiges Wachstum im Klubfussball fördert.

„Der Profifussball spielt für die Entwicklung des Sports weiterhin eine zentrale Rolle und prägt nicht nur Klubs, sondern ganze Fussballökosysteme“, betonte Jair Bertoni, FIFA-Regionaldirektor Amerika.