FIFA-Kurs für internationale Spielertransfers 2025

Kurs für Fachleute, die jetzt oder in Zukunft internationale Spielertransfers tätigen

Bewerbungsfrist vom 28. August bis zum 30. September 2025

Durchführung vom 9. bis zum 12. Dezember 2025 in Miami (USA)

Die FIFA hat heute die Ausgabe 2025 des FIFA-Kurses für internationale Spielertransfers lanciert, der Wissen und Kompetenzen in einem der wichtigsten Bereiche des globalen Fussballbetriebs vermittelt.

Jedes Jahr sind mehr als 20 000 Profispieler und über 5000 Klubs rund um die Welt an internationalen Transfers beteiligt. Obwohl die FIFA das System in den letzten Jahren massiv vereinfacht hat, sind weiterhin ein ausgeprägtes Verständnis der verschiedenen Stufen, Verfahren sowie des Regelwerks vonnöten.

Der FIFA-Kurs für internationale Spielertransfers richtet sich an Fachleute, die direkt an internationalen Transfers beteiligt sind oder sein werden. Das Programm bietet einen umfassenden Einblick in das internationale Transfersystem, indem Vorträge mit praktischen Übungen kombiniert werden. Die Absolventen sind so bestens gerüstet für den komplexen internationalen Transferprozess.

Der Kurs dauert vier Tage vom 9. bis zum 12. Dezember 2025 und findet in Miami (USA) statt. Die Teilnehmer erhalten praktische Instrumente und Kenntnisse, mit denen sie in ihrer Organisation internationale Transfers abwickeln können.