FIFA fördert Klubmanagement und -verwaltung in Amerika

Schulungen im Rahmen des FIFA-Campus – Grundkurses im Klubmanagement in Puerto Rico, der Dominikanischen Republik und Costa Rica

Hochrangige Führungskräfte von Klubs und FIFA-Mitgliedsverbänden unter den Teilnehmenden

Strategische Planung, Unternehmensführung sowie operative und finanzielle Aspekte wichtigste Themen

Die FIFA hat jüngst eine Reihe von Seminaren durchgeführt, um die Leitung und Verwaltung von Klubs in Mittelamerika und der Karibik zu stärken. Mithilfe der Schulungen sollen Führungskräfte im Fussball moderne Managementpraktiken stärker anwenden, effektiv mit Kollegen zusammenarbeiten und den Klubfussball sowie die nationalen Fussballökosysteme langfristig stärken.

Die drei Seminare in Puerto Rico, der Dominikanischen Republik und Costa Rica sind Teil des regionalen FIFA-Campus – Grundkurses in Klubmanagement, der im Rahmen des FIFA-Programms zur Liga- und Klubprofessionalisierung durchgeführt wird.

Die Seminare richteten sich an Führungskräfte des FIFA-Mitgliedsverbands, der den Fussball im jeweiligen Land oder Gebiet verwaltet, sowie nationaler Klubs. Die Teilnehmenden hatten die Gelegenheit, Herausforderungen und Chancen im professionellen Fussballmanagement zu erörtern, und befassten sich mit einer Vielzahl von Themen wie strategischer Planung, Unternehmensführung, Betrieb, Finanzen, Marketing und Kommunikation.

„Durch den regionalen FIFA-Campus – Grundkurs in Klubmanagement sowie das FIFA-Programm zur Liga- und Klubprofessionalisierung stärken wir die professionellen Grundlagen des Fussballs in Mittelamerika und der Karibik, indem wir den Klubs und unseren Mitgliedsverbänden die Instrumente zur Verfügung stellen, die sie für ein nachhaltiges Wachstum und die Umsetzung hoher Standards benötigen“, sagte Ornella Desirée Bellia, FIFA-Direktorin für Beziehungen und Entwicklung im Profifussball.

Die Seminare sind Teil des fortwährenden Engagements der FIFA zur Förderung eines nachhaltigen Wachstums und professioneller Standards im Klubmanagement. Mit Leitlinien zu Unternehmensführung, strategischer Planung und operativer Effizienz stellt die FIFA Klubs und Mitgliedsverbänden das Rüstzeug für ein wettbewerbsorientiertes, transparentes und gut geführtes Fussballumfeld zur Verfügung.