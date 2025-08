Die Kampagne "No Discrimination" läuft nun während der gesamten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™

Nach diesbezüglichen Diskussionen bestätigt die FIFA, dass ihre Kampagne "No Discrimination - Keine Diskriminierung" nicht wie geplant erst mit der Viertelfinalrunde beginnt. Somit können die Kapitäne aller 32 Teams diese Armbinde während der gesamten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ tragen. Dies entspricht Artikel 13.8.1 des FIFA-Ausrüstungsreglement, in dem festgelegt ist: "Bei FIFA-Endrunden muss der Spielführer jedes Teams die von der FIFA bereitgestellte Spielführerbinde tragen." Das Reglement für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™, das von allen Fussballbeteiligten verabschiedet wurde, besteht, um die Integrität des Spiels für alle Teilnehmer zu wahren, und ist für alle teilnehmenden Teams gleichermaßen anwendbar. Die FIFA ist eine integrative Organisation, die den Fussball in den Dienst der Gesellschaft stellen will, indem sie gute und legitime Zwecke unterstützt, doch dies muss im Rahmen der allen bekannten Wettbewerbsregeln erfolgen. FIFA-Präsident Gianni Infantino bekräftigte unterdessen seine Unterstützung für die LGBTI+-Community bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™. "Ich habe mit der obersten Führung des Landes über dieses Thema gesprochen", so der FIFA-Präsident. "Es wurde bestätigt, und auch ich kann bestätigen, dass jeder willkommen ist. Wenn jemand das Gegenteil behauptet, dann ist das nicht die Meinung des Landes und ganz sicher nicht die Meinung der FIFA."