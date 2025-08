Torhüterfamilie Kukučka vollbringt seltenes Kunststück

Vater und Sohn Denis und Michal Kukučka standen sich im slowakischen Pokal als Torhüter gegenüber

Der Vater (Denis) beschloss nach dem Spiel, seine Karriere zu beenden

Michal Kukučka: "Der Fussball kann manchmal grausam und ungerecht sein. Aber hier hat er sich von seiner besten Seite gezeigt"

Die Geschichte des Fussballs ist voll von Familiensagen, Anekdoten über Beziehungen und legendären Genpools. In der Slowakei sind es drei Generationen der Familie Weiss, die alle Vladimir heißen und die Farben der Nationalmannschaft getragen haben. Der Großvater sah sogar, wie Vater und Sohn an der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™ teilnahmen, der eine als Trainer, der andere als Spieler.

Von nun an werden wir auch die Geschichte der Kukučkas erzählen können. Die Berühmtheit von Vater und Sohn Kukučka mag nicht so groß sein wie die des Weiss-Trios, aber ihre Geschichte ist nicht weniger schön. Welcher Vater hätte nicht davon geträumt, eines Tages seinem Sohn in einem offiziellen Spiel gegenüberzustehen und umgekehrt? So geschehen am 27. September 2023 in der dritten Runde des slowakischen Pokals zwischen Denis und seinem Sohn Michal, den Torhütern von OK Častkovce bzw. AS Trenčín.

"Die Idee, dass wir uns in einem Spiel gegenüberstehen könnten, hatten wir schon lange im Hinterkopf", erklärt Michal Kukučka. "Wir hatten diese Möglichkeit bereits gemeinsam besprochen, aber bis zu dieser Auslosung war sie noch nie aufgekommen. Dieses Spiel war für uns beide etwas ganz Besonderes. Es wird uns natürlich in Erinnerung bleiben."

Denis Kukučka wird noch mehr Grund haben, dieses Spiel als sein letztes zu bezeichnen. Nach 25 Jahren, die er ausschließlich in der Slowakei in der dritten Liga verbracht hat, entschied sich der Torhüter, seine Handschuhe am Ende dieses Spiels, das mit 2:1 vom Verein seines Sohnes gewonnen wurde, an den Nagel zu hängen.

Der in der ersten Halbzeit eingewechselte Kapitän von Častkovce, der auf seiner Linie tadellos spielte, erhielt einen verdienten Applaus und eine besondere Umarmung von einem besonderen Gegner: seinem Sohn Michal. "In diesem Moment sagte mir mein Vater, dass ich weiter hart arbeiten muss und dass er einfach nur froh ist, dass wir uns in einem offiziellen Spiel gegenüberstehen", sagt Michal.

"Ein schöneres Ende kann ich mir nicht vorstellen. Es war der schönste Moment in meiner Karriere. Ich habe Gänsehaut bekommen. Mir standen die Tränen in den Augen. Es fiel mir schwer, nicht zu weinen", vertraute der Vater den lokalen Medien an.

Vom Gegner zum Fan

Von nun an kann Michal auf die 100-prozentige Unterstützung seines Vaters an der Seitenlinie zählen. Eine Unterstützung, die Denis seinem Sohn, einem U-21-Nationalspieler, immer gewährt hat. "Er und andere Mitglieder meiner Familie besuchen fast alle meine Spiele. Sie ermutigen mich sehr", verrät Michal, der paradoxerweise als Feldspieler angefangen hat. "Ich habe meinem Vater viel zu verdanken, der eine Zeit lang mein Trainer war, aber vor allem war er mein Vorbild. Er hat mir die Grundlagen meines Berufs beigebracht.

"All das erklärt, denke ich, warum unser Spiel so ähnlich ist", fährt Michal fort. "Nach dem Spiel sagten mir viele, dass wir auf dem Spielfeld genau die gleichen Aktionen hatten. Das muss die Magie der Genetik sein, oder vielleicht die des Fussballs.

Fussball ist ein außergewöhnliches Spiel, weil es die Menschen zusammenbringt. Sicherlich kann er manchmal grausam und unfair sein. Aber am 27. September hat er sich von seiner besten Seite gezeigt", fügt Michal hinzu.