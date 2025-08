Loughgall - die kleinste Siedlung Europas mit einem Spitzenfussballverein

Das Dorf Loughgall hat nur 282 Einwohner

In dieser Saison spielen sie in der NIFL Premiership

"Ohne die Arbeit so vieler Menschen wären wir nicht da, wo wir jetzt sind"

Wenn es um die Erfolgsgeschichte von David gegen Goliath im Fussball geht, kann Loughgall, ein Verein in der nordirischen Grafschaft Armagh, auf eine eigene Geschichte des Sieges gegen alle Widrigkeiten verweisen.

Loughgall hat nur 282 Einwohner, 38 weniger als Streymnes (320) - die Heimat des färöischen Erstligisten EB/Streymur - und ist damit der kleinste Ort Europas, der einen erstklassigen Fussballverein hat.

Die Reise, die in dieser Saison auf die Mannschaft wartet, ist vielleicht nicht ganz ohne, aber die ersten Eindrücke deuten darauf hin, dass sie eine Achterbahnfahrt vor sich haben - sie boten ihren Anhängern einen ziemlichen Nervenkitzel, als sie eine bis dahin ungeschlagene Mannschaft aus Larne durch einen Treffer von Benji Magee in der 90. Minuten besiegten.

Ein Ergebnis, das man in Loughgall als eines der besten in der Geschichte des Vereins bezeichnet.

Ihre Leistungen sind nicht unbemerkt geblieben. Die BBC hat das Wesen des Vereins in ihrer Sendung Football Focus eingefangen, und auch der angesehene deutsche Filmemacher Max Neidlinger ist herübergeflogen, um die Geschichte des Vereins zu präsentieren.

Neidlingers Beitrag über Loughgall, der auf ZDF Sport ausgestrahlt wurde, brachte dem kleinen Verein einige neue Bewunderer in Deutschland ein.

"Wir machen das Beste daraus, und wir werden sehen, wie lange es anhält", sagte der Vorsitzende von Loughgall, John Nicholson. "Wir hatten Interesse aus Brasilien, Italien und Deutschland, und natürlich war auch die BBC da, um zu filmen.

"Wir sind nur das kleine Loughgall, aber wir haben eine große Geschichte. Ich freue mich einfach für den Verein und für all die Menschen, die so hart arbeiten, um ihn zu dem zu machen, was er ist. Wir sind stolz darauf, ein wichtiger Teil der Gemeinde zu sein, und das ist nicht nur der Fussball, sondern auch die Quizabende und die Veranstaltungen, die wir organisieren. Ohne die Arbeit so vieler Menschen wären wir nicht da, wo wir jetzt sind."

"Wir haben an die Tür zur ersten Liga geklopft, und in der letzten Saison haben wir sie dann wirklich eingetreten. Die Zuschauerzahlen und das Engagement in dieser Saison sind großartig, und wir freuen uns einfach darüber."

"Ich weiß nicht, ob wir eine Inspiration für andere Vereine sind oder nicht, aber ich weiß, dass viele Leute sehr hart gearbeitet haben, um uns dorthin zu bringen, wo wir jetzt sind. Es gibt jetzt eine andere Ebene der Bürokratie, die für uns eine Herausforderung darstellte, und viele Leute, die in diesem Verein im Hintergrund arbeiten, verdienen es, für ihren Anteil daran, uns in diese Position zu bringen, gefeiert zu werden.

Doch er will sich nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen.

"Das langfristige Ziel ist Europa! Diese Saison wollen wir oben bleiben. Wir haben es geschafft, hierherzukommen, und wir wollen hier bleiben und eine feste Größe werden, auf der wir aufbauen können."

"Ich glaube, jeder hat Spaß am Fussball, und die Gemeinschaft genießt es, eine Mannschaft zu haben, die sich mit den Besten des Landes messen kann. Im Moment fühlt sich alles gut an. Wir wollen sicherstellen, dass das so bleibt, aber das ist nicht einfach. Deshalb freue ich mich, dass der Verein ein wenig Aufmerksamkeit bekommt, denn das wirft ein Licht auf die harte Arbeit, die alle geleistet haben, die meisten davon auf freiwilliger Basis."

