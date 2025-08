Weltstars starten mit der FIFA die Kampagne "Football Unites the World"

Zahlreiche internationale Stars haben sich zum Start der Kampagne "Football Unites the World – Fussball vereint die Welt" zusammengeschlossen, die während der gesamten Weltmeisterschaft die unvergleichliche Fähigkeit des Fussballs zeigt, Menschen zusammenzubringen. Stars wie Hassan Al-Haydos, Alisson Becker, Karim Benzema, Lucy Bronze, Didier Drogba, Giulia Gwinn, Kaká, Robert Lewandowski, Carli Lloyd, Édouard Mendy, Lionel Messi, Neymar, Emmanuel Petit und Cristiano Ronaldo tragen mit Videos im Vorfeld der WM-Endrunde, die von mehr als fünf Milliarden Menschen rund um die Welt verfolgt werden wird, zum Start der Kampagne bei, die Hoffnung, Freude und Leidenschaft thematisiert, die wichtigsten Markenzeichen des weltweit beliebtesten Sports. FIFA-Präsident Gianni Infantino sagte: "Der Fussball bringt die Menschen zusammen wie nichts Anderes, und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wird eine Feier dieser Einheit und der Leidenschaft für das Spiel sein, das wir so sehr lieben."

Unter dem Motto "Football Unites the World" wird die FIFA mit einer Reihe von internationalen Partnern und Organisationen zusammenarbeiten, um während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Anliegen wie Antidiskriminierung, Nachhaltigkeit und Bildung hervorzuheben. Der FIFA-Präsident fuhr fort: "Obwohl der Fussball natürlich unser Hauptanliegen ist und sein muss, geht es bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft auch um Werte, die weit über den Fussballplatz hinausgehen. Wir freuen uns, dass sich uns so viele ehemalige und aktuelle Fussballstars angeschlossen haben, um diese zentralen Werte, die die ganze Welt verbinden, zu schützen, zu pflegen und zu fördern." "Die Kampagne ist dazu da, den Fussball zu feiern. Die Spielerinnen und Spieler verschaffen uns einen perfekten Start, doch bei unserem Sport geht es auch um die Fans. Wir möchten, dass sie Teil des globalen Fussballfestivals sind. Daher fordern wir alle Fans auf, ihre Leidenschaft für den Fussball in den Sozialen Medien zu zeigen und damit ein Beispiel dafür zu geben, wie der Fussball die Welt verbindet", fügte der FIFA-Präsident hinzu. Die FIFA wählt einige der besten Bilder aus und zeigt diese während der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft. Die WM beginnt am Sonntag, 20. November 2022, mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador im al-Bayt-Stadion und endet am 18. Dezember 2022 mit dem Finale im Lusail-Stadion.