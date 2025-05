FIFA, LOC und WHO arbeiten auf den Seychellen zusammen, um die Special Olympics mit „Be Active“ zu unterstützen

FIFA und WHO wollen bei der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft Seychellen 2025™ gemeinsam das Bewusstsein für die Bedeutung körperlicher Betätigung schärfen

In Zusammenarbeit mit den Special Olympics, die Menschen mit geistigen Behinderungen das ganze Jahr über Sportmöglichkeiten bieten, wurden Trainingseinheiten durchgeführt

Die Aktivitäten fanden auf dem Spielfeld der Paradise Arena in Mahé statt, wo die 13. Ausgabe der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft™ ausgetragen wird

Die FIFA und das Lokale Organisationskomitee (Local Organizing Committee - LOC) der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft 2025™ haben sich mit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und den Special Olympics zusammengetan, um eine Reihe unterhaltsamer Beach-Soccer-Kurse auf demselben Sand zu veranstalten, auf dem die Weltbesten derzeit um den Weltmeistertitel kämpfen - alles mit dem Ziel, einen aktiven Lebensstil zu fördern und die Inklusion im Sport zu unterstützen.

20 Spieler im Alter von 16 bis 48 Jahren nahmen an speziellen Beach-Soccer-Trainingseinheiten teil, die darauf abzielten, die Teilnehmer in Bewegung zu bringen, ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihnen einen Einblick in das Spiel auf dem Sandplatz zu geben und positive Botschaften und Inklusion zu verbreiten.

Die Kurse unterstrichen, dass junge Menschen für ihre Gesundheit und ihr langfristiges Wohlbefinden jeden Tag 60 Minuten lang aktiv sein müssen. Die "Be Active"-Kampagne wurde bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Katar 2022™ ins Leben gerufen und hat seitdem bei jedem FIFA-Turnier Milliarden von Zuschauern im Fernsehen und in den Stadien erreicht.

Zusätzlich zur "Be Active Clinic" wurden die Zuschauer der FIFA Beach-Soccer-Weltmeisterschaft über verschiedene Kanäle über die Bedeutung von 60 Minuten Bewegung pro Tag informiert, darunter Plakate, die "Be Active Dance Cam", LED-Botschaften am Spielfeldrand und sogar TiKay, die Schildkröte, die die Zuschauer zu "Be Active" aufforderte. Das Training, das in der Paradise Arena stattfand, als das Turnier zwischen dem Ende der Gruppenphase und dem Beginn des Viertelfinales pausierte, konzentrierte sich auf vier separate Trainingseinheiten: Passspiel und Ballkontrolle, Schießen, Torwartspiel und Bewegung.

Zu den anwesenden Würdenträgern gehörte auch Marie-Céline Zialor, Sportministerin der Seychellen, die sagte: „Wir sind sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben, mehr Bewusstsein zu schaffen. Wir haben die Adipositas-Kampagne vor zwei Jahren mit Hilfe der WHO und unter der Leitung des Präsidenten selbst gestartet, weil wir die Zahlen und Statistiken gesehen haben und Herz-Kreislauf-Erkrankungen immer noch die häufigste Todesursache in unserem Land sind. „Ein FIFA-Ereignis wie die Weltmeisterschaft bietet uns eine großartige Gelegenheit, die Botschaft weiter zu verbreiten und die Menschen zur Bewegung zu animieren. „Herz-Kreislauf-Erkrankungen, diese Art von nicht übertragbaren Krankheiten, die von der WHO kategorisiert werden, können verhindert werden, indem man aktiv ist und einen gesünderen Lebensstil führt. Wir legen also den Schwerpunkt auf die Prävention und nicht auf die Heilung. Das ist die Chance, die sie bietet. Sie hilft uns, diese Botschaft zu verbreiten.“

Das Turnier, das wir auf den Seychellen veranstalten, ist das erste in Afrika. Es ist nicht nur ein Wettkampf für Spitzensportler, sondern eine Gelegenheit für die ganze Nation, aktiv zu sein. Dr. Rex Gadama Mpazanje WHO-Vertreter auf den Seychellen

Ebenfalls anwesend - und beteiligt - waren Dr. Rex Gadama Mpazanje, WHO-Vertreter auf den Seychellen, Jaime Yarza González, FIFA-Turnierdirektor, Charles Nyambe, Präsident und Geschäftsführer von Special Olympics Afrika und FIFA-Legende Dejan Stanković. Im Anschluss an den Kurs nahmen alle gemeinsam an der kultigen "Be Active-Tanzaktivierung" teil. Die FIFA und die WHO sind langjährige Partner und arbeiten gemeinsam an der Umsetzung der "Be Active-Kampagne" bei FIFA-Veranstaltungen in aller Welt. "Be Active" ist eine globale Initiative zur Förderung der körperlichen Aktivität und eines gesünderen Lebensstils durch die universelle Anziehungskraft des Fussballs, der Kinder und Jugendliche dazu anregt, sich täglich mindestens 60 Minuten zu bewegen - eine Menge, die laut WHO 80% der Kinder weltweit nicht erreichen. Dr. Mpazanje erklärte, wie wichtig es ist, den Fussball zu nutzen, um das Bewusstsein für die Bedeutung regelmäßiger Bewegung zu schärfen: „Das Turnier, das wir auf den Seychellen veranstalten, ist das erste in Afrika. Es ist nicht nur ein Wettkampf für Spitzensportler, sondern eine Gelegenheit für die ganze Nation, aktiv zu sein und auf dem aufzubauen, was wir bisher getan haben und was die Regierung vorangetrieben hat.“

