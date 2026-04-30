„Be Active“ für FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ lanciert – Spass und Freude für Kinder der First Nations

Mehr als 40 Kinder der Musqueam, Squamish und Tsleil-Waututh an der Seite von FIFA-Legenden

Einheiten unter der Leitung von Russell Teibert, Legende des Whitecaps FC, und des kanadischen Verteidigers Jackson Farmer

Langjährige FIFA-Kampagne bietet vor dem Fussballturnier für die FIFA-Kongressdelegation Fussballkurse für Jugendliche

Dutzende einheimische Kinder nahmen im Vorfeld des 76. FIFA-Kongresses in Vancouver (Kanada) an einem Fussballfestival teil, bei dem der Spass im Mittelpunkt stand. Zum Start der Sonderausgabe der „Be Active“-Kampagne anlässlich der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ gaben sich FIFA-Legenden bei einer Reihe von Geschicklichkeitskursen die Ehre.

Junge Spieler der First-Nations-Völker Musqueam, Squamish und Tsleil-Waututh (MST) im Alter von acht bis zwölf Jahren wurden angeleitet von Russell Teibert und Jackson Farmer, beide ehemalige Spieler des kanadischen Nationalteams und der Vancouver Whitecaps, und erfuhren, warum körperliche Aktivität wichtig für einen gesunden Körper und Geist ist.

Bekleidet mit gelben „Be Active“-T-Shirts unterstützten die Teilnehmer den Start dieser Ausgabe der Kampagne, die ursprünglich von der FIFA und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entwickelt wurde, um die WHO-Empfehlung von täglich 60 Minuten körperlicher Aktivität für Kinder in den Blickpunkt zu rücken.

Führungspersönlichkeiten der MST-Nations waren ebenfalls zugegen, darunter Chief Wayne Sparrow von der Musqueam Indian Band, der Ratsvorsitzende Wilson Williams von der Squamish-Nation und Chief Justin Sky George von der Tsleil-Waututh-Nation.

„Jugendliche der Musqueam, Squamish und Tsleil-Waututh-Nations waren aktiv und hatten Spass mit dem Ball. Die Botschaft ist einfach: Rafft euch auf und seid aktiv. Genau das haben wir heute mit Freude gesehen“, so Teibert.

„Es war fantastisch für die jungen Leute, im Vorfeld des spannendsten Turniers, das wir je in Vancouver hatten, hierher zu kommen und Zeit mit FIFA-Legenden zu verbringen. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 wird eine Bewegung sein. Was wir heute erlebt haben, war ein Vorbote dessen, was wir im Nachgang der FIFA-WM sehen werden: Generationen motivierter Jugendlicher.“

„Be Active“ startet zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Previous 01 / 10 76th FIFA Congress - BeActive Training Sessions 02 / 10 76th FIFA Congress - BeActive Training Sessions 03 / 10 76th FIFA Congress - BeActive Training Sessions 04 / 10 76th FIFA Congress - BeActive Training Sessions 05 / 10 76th FIFA Congress - BeActive Training Sessions 06 / 10 76th FIFA Congress - BeActive Training Sessions 07 / 10 76th FIFA Congress - BeActive Training Sessions 08 / 10 76th FIFA Congress - BeActive Training Sessions 09 / 10 76th FIFA Congress - BeActive Training Sessions 10 / 10 76th FIFA Congress - BeActive Training Sessions Next

„Es war ein toller Tag, bei dem alle im Rahmen des Sports und des Fussballs zusammengekommen sind und schon den Geist versprüht haben, den wir in den nächsten beiden Monaten sehen werden“, sagte Farmer. „Unsere drei Nations, Musqueam, Squamish und Tsleil-Waututh, waren hier gemeinsam aktiv und haben gezeigt, wie viel Spass sie dabei haben. Es war wirklich schön, dass sie die Möglichkeit hatten, die FIFA-Legenden persönlich kennenzulernen – alles im Rahmen unseres Teams.“