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Zuerst publiziert Freitag 13 März 2026, 14:56

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Blog

Höhepunkte
11 Mai
FIFA präsentiert technische Studiengruppe für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™
09 Mai
Die USA begrüssen die Welt in Los Angeles mit einer hochkarätigen Eröffnungsfeier zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™
09 Mai
Kanada heisst die Welt mit einer mit Stars gespickten Eröffnungsfeier zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ willkommen
09 Mai
Starbesetzung bei der Eröffnungsfeier der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Mexiko-Stadt
08 Mai
„Illuminate“ von Jessie Reyez und Elyanna vierte Single aus dem offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™
05 Mai
16 Austragungsorte, eine unverwechselbare Uniform für die Volunteers
28 April
FIFA-Rat erhöht die finanzielle Rekordbeteiligung aller 48 teilnehmenden Teams für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™
28 April
„Echo“ von Daddy Yankee und Shenseea dritte Single aus dem offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™
09 April
Aufgebot der Spieloffiziellen für die FIFA Fussball- Weltmeisterschaft 2026™

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