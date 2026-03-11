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Zuerst publiziert Freitag 13 März 2026, 14:56
FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Blog
Höhepunkte
09 MaiDie USA begrüssen die Welt in Los Angeles mit einer hochkarätigen Eröffnungsfeier zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™
09 MaiKanada heisst die Welt mit einer mit Stars gespickten Eröffnungsfeier zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ willkommen
09 MaiStarbesetzung bei der Eröffnungsfeier der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Mexiko-Stadt
08 Mai„Illuminate“ von Jessie Reyez und Elyanna vierte Single aus dem offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™
28 AprilFIFA-Rat erhöht die finanzielle Rekordbeteiligung aller 48 teilnehmenden Teams für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™
28 April„Echo“ von Daddy Yankee und Shenseea dritte Single aus dem offiziellen Album zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™