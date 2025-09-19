Treffen führender Vertreter des afrikanischen Fussballs am mit FIFA-Forward-Mitteln renovierten Hauptsitz des ägyptischen Fussballverbands

CAF-Executive-Programm für Fussballmanagement am Hauptsitz des ägyptischen Fussballverbands in der Stadt des 6. Oktober

Modernisierung der Anlage dank FIFA-Forward-Beiträgen von USD 6,65 Millionen in drei Phasen

Technisches Zentrum als neuer Knotenpunkt für Fussballförderung in Afrika mit Sitzungsräumen, Trainingsplätzen und Unterkünften

Die CAF hat vom 15. bis 17. September 2025 ein Seminar zu ihrem Executive-Programm für Fussballmanagement am Hauptsitz des ägyptischen Fussballverbands (EFA) in der Stadt des 6. Oktober durchgeführt. An der Veranstaltung nahmen Vertreter von CAF-Mitgliedsverbänden, Klubs und Fussballorganisationen teil, was die zunehmende Bedeutung der Anlage als regionales Zentrum für Wissensaustausch und Kompetenzförderung unterstreicht.

Der Hauptsitz und das technische Zentrum des EFA wurden im November 2021 von FIFA-Präsident Gianni Infantino offiziell eröffnet und seitdem im Rahmen des FIFA-Forward-Programms weiter modernisiert. Dank der Bewilligung von USD 6,65 Millionen durch die FIFA-Entwicklungskommission für drei Phasen sollen dort wichtige Förderprogramme und Veranstaltungen für den afrikanischen Fussball stattfinden können.

„Über das FIFA-Forward-Programm bauen wir nicht nur Infrastruktur, sondern bieten dem afrikanischen Fussball auch Möglichkeiten zur Weiterbildung, zur Führung und zur langfristigen Entwicklung“, sagte Gelson Fernandes, stellvertretender FIFA-Direktor Mitgliedsverbände und Regionaldirektor Afrika. „Der Hauptsitz des ägyptischen Fussballverbands ist ein Paradebeispiel dafür, wie Investitionen in die Infrastruktur direkt in die Kompetenzförderung münden und der CAF und ihren Mitgliedsverbänden ermöglichen, die Zukunft des Fussballs zu gestalten.“

Das CAF-Executive-Programm für Fussballmanagement soll die Führungs- und Managementkompetenzen im afrikanischen Fussball stärken und so Führungskräfte bei Verbänden, Klubs und verwandten Organisationen bei der Förderung eines nachhaltigen Wachstums unterstützen.

„Das zum zweiten Mal durchgeführte CAF-Executive-Programm für Fussballmanagement ist eine grossartige Initiative, um nicht nur die Kompetenzen unserer Mitgliedsverbände und Klubs zu stärken, sondern Afrika weltweit einen Wettbewerbsvorteil bei der Ausbildung künftiger Führungskräfte zu verschaffen, die im Fussball wirklich etwas bewirken werden“, betonte CAF-Generalsekretär Véron Mosengo-Omba.

„Für das Wachstum und die Förderung des Fussballs in Afrika braucht es Partnerschaften zwischen der CAF, ihren Mitgliedsverbänden, der FIFA, den Regierungen und dem Privatsektor. Wir danken dem ägyptischen Fussballverband, dass er seine Tore geöffnet und dieses wichtige Programm organisiert hat. Dank seinem Engagement und den FIFA-Forward-Geldern ist dieses Zentrum zu einer Anlage von Weltformat geworden.“