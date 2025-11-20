Malediven empfangen die U-17-Nationalmannschaft Palästinas zu einem Trainingslager und Freundschaftsspielen

Die maledivische Regierung und der Maledivische Fussballverband (FAM) finanzierten und organisierten ein neuntägiges Trainingslager für die palästinensische U-17-Nationalmannschaft.

Palästina bestritt zwei Freundschaftsspiele gegen die maledivische U-17-Nationalmannschaft im Nationalstadion in Malé

Beide Länder hoffen, sich erstmals für die Endrunde der AFC U-17-Asienmeisterschaft zu qualifizieren

Palästinas Versuch, zum ersten Mal das Finale des AFC U-17-Asienpokals zu erreichen, erhielt diesen Monat großzügige Unterstützung vom Fussballverband der Malediven (Football Association of Maldives FAM): Das Team wurde zu einem Trainingslager und zwei Freundschaftsspielen auf die Inselnation eingeladen.

Das neuntägige Trainingslager wurde vollständig von der maledivischen Regierung finanziert. Der Eintritt zu den beiden Freundschaftsspielen im Nationalstadion von Malé war frei, doch es wurden VIP-Tickets verkauft, um Spenden für die palästinensische Mannschaft zu sammeln.

Bei ihrer Ankunft in der maledivischen Hauptstadt Malé wurden die palästinensischen Spieler am Flughafen vom maledivischen Minister für Sport, Fitness und Freizeit, Abdulla Rafiu, und dem Präsidenten des Maledivischen Fussballverbands (FAM), Ahmed Thoriq, begrüßt. Die U-17-Mannschaften beider Länder trafen am 13. November zum ersten Mal aufeinander und spielten zwei Tage später erneut gegeneinander. Das Training war für beide Mannschaften wertvoll, die sich auf den Start der Qualifikation für den AFC U-17-Asien-Pokal 2026 Ende dieses Monats vorbereiten. Da die FIFA U-17-Weltmeisterschaft™ nun jährlich stattfindet, suchen U-17-Nationalmannschaften weltweit nach zusätzlichen Möglichkeiten, um sich zu messen und zu verbessern.

„Das ist eine Chance, von der alle Nationalmannschaften aller Altersklassen träumen. Ich hoffe, dass dies der Anfang davon ist“, sagte Sobah Mohamed, Trainer der U-17-Nationalmannschaft der Malediven, gegenüber lokalen Medien. „Das sind die Spiele, die Ängste abbauen.“

Palästina reiste direkt von den Malediven nach Indien, wo es vom 22. bis 30. November gegen den Gastgeber Chinese Taipei, den Iran und den Libanon antritt. Die Malediven, die ebenfalls zum ersten Mal das kontinentale Finale erreichen wollen, reisen nach Thailand, um dort gegen Kuwait, die Mongolei, Turkmenistan und den Gastgeber anzutreten.