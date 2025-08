Finanzverwaltungsseminare mit karibischen Verbänden auf den Bahamas

Diskussionen unter der Leitung des FIFA-Finanzverwaltungsteams, externer Buchprüfer und von Mitgliedern des FIFA-Regionalbüros in Barbados

22 FIFA-Mitgliedsverbände aus der Karibik, verteilt auf zwei Gruppen, nahmen vom 13. bis 15. Dezember sowie vom 18. bis 20. Dezember an je einem Finanzverwaltungsseminar in Nassau (Bahamas) teil.

Der vierjährige Zyklus von FIFA Forward 3.0 , der im Januar 2023 angelaufen ist, sieht fast 30 % mehr Mittel für die Fussballförderung vor und ist in dieser Form direkt der gestärkten Führungs- und Finanzsituation der neuen FIFA seit 2016 zu verdanken. Ein grosser Teil der Mittel fliesst in Projekte, die der FIFA dabei helfen, die Zahl der Spielerinnen bis zum Ende des nächsten Zyklus weltweit auf 60 Millionen zu steigern.

Neben der Bedeutung einer ordnungsgemäßen Planung und Budgetierung wurden die Teilnehmer auch darin geschult, wie sie eine Buchhaltungssoftware am besten einsetzen, um die verschiedenen Kostenarten von FIFA Forward mit QuickBooks zu trennen.

Die Seminare wurden von Mitgliedern des FIFA-Finanzverwaltungsteams, externen Buchprüfern und Vertretern des FIFA-Regionalbüros in Barbados geleitet, das die Verbände der Region bei der Realisierung ihrer Entwicklungsprojekte finanziell und fachlich unterstützt.

Am zweiten Tag stand ein Theorieblock zu Planung und Budgetierung auf dem Programm, gefolgt von Gruppenarbeiten, bei denen die Teilnehmer das Gelernte in die Praxis umsetzen konnten.

Vertreter der Concacaf präsentierten zudem eine Fallstudie zur Planung der Ausgaben für die Organisation von Länderspielen. Die Teilnahme an interkontinentalen Wettbewerben auf Jugend- und A-Stufe der Männer und Frauen sowie an Beach-Soccer und Futsal-Turnieren ist für viele der anwesenden Inselverbände mit einer komplexen logistischen Planung verbunden.

„Die Verbände möchten den Fussball stärker fördern und dafür sorgen, dass all ihrer Nationalteams an offiziellen internationalen Turnieren teilnehmen können“, fügte er an.