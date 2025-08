Finanzverwaltungsseminar mit CAF-Mitgliedsverbänden in Ruanda

Die Investitionen liegen weit über dem Ertragswachstum der FIFA in dieser Zeitspanne. Umso wichtiger ist es, dass jeder Dollar sinnvoll genutzt wird. In der laufenden Vierjahresperiode wird FIFA Forward 3.0 die Beiträge an die Mitgliedsverbände und Konföderationen nochmals um 30 % erhöhen. Damit die Gelder zweckmässig eingesetzt werden und für die Mitgliedsverbände eine grösstmögliche Wirkung erzielen, führt die FIFA rund um die Welt regelmässig Finanzverwaltungsseminare durch.

Ein solches Seminar fand kürzlich auch in Kigali (Ruanda) statt. Finanzdirektoren und Generalsekretäre von 14 CAF-Mitgliedsverbänden bildeten sich dabei in Finanzverwaltung und ‑management weiter. Die Grundlage bildete das neue Handbuch für Finanzverwaltung.

„Mithilfe des neuen Handbuchs für Finanzverwaltung können sich die Mitgliedsverbände in den Bereichen verbessern, in denen bei früheren zentralen Buchprüfungen Schwachstellen entdeckt wurden“, erklärte Christoph Suppiger, Leiter der FIFA-Abteilung für Finanzdienste für Mitgliedsverbände. „Das Handbuch enthält Vorlagen zu verschiedenen Themen, die die Verbände ihren Bedürfnissen anpassen können.“

Ähnliche Seminare fanden in diesem Jahr bereits in Indonesien für die südostasiatischen FIFA-Mitgliedsverbände, in Neukaledonien für OFC-Mitgliedsverbände sowie in den Vereinigten Arabischen Emiraten für vier weitere AFC-Mitgliedsverbände statt. Die nächsten Seminare sind für Dezember in Senegal für weitere afrikanische FIFA-Mitgliedsverbände sowie auf den Bahamas für alle karibischen FIFA-Mitgliedsverbände geplant.