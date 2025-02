Finanzverwaltungsseminar in Ghana: „Dies wird uns helfen, einen effizienteren Verband aufzubauen“

Teilnahme zehn afrikanischer FIFA-Mitgliedsverbände am Seminar in Ghana

Zehn afrikanische FIFA-Mitgliedsverbände haben in der ghanaischen Hauptstadt Accra an einem Finanzverwaltungsseminar teilgenommen, bei dem sie nach eigenen Angaben ihre Effizienz verbessern konnten, was ein wichtiger Faktor für das Wachstum und die Entwicklung des Fussballs weltweit ist.