FIFA-PSSI-Seminar als Wegbereiter für mehr Sicherheit im indonesischen Fussball

Dank von PSSI-Präsident Erick Thohir an die FIFA für die fortwährende Unterstützung

Die FIFA und der indonesische Fussballverband (PSSI) arbeiten noch stärker zusammen, um die Sicherheit im Fussball im Land zu verbessern. Ein wichtiges Etappenziel auf diesem Weg war ein gemeinsames Seminar in Jakarta. Dabei ging es in erster Linie darum, wie die Fussballinfrastruktur im Land an die internationalen Sicherheitsstandards angepasst werden kann.