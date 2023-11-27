Einweihung der FECAFOOT-Zentrale läutet neues Kapitel für Kameruns Fussball ein

Neue Zentrale des kamerunischen Fussballverbands (FECAFOOT) von Premierminister Joseph Ngute, FIFA-Vizepräsident und Präsident der afrikanischen Fussballkonföderation (CAF) Patrice Motsepe und FECAFOOT-Präsident Samuel Eto'o eingeweiht

FIFA-Präsident Gianni Infantino in Videobotschaft bei Einweihungsfeier: „Projekt untermauert Kameruns Status als Hauptakteur des afrikanischen Fussballs“

Bau teilweise über FIFA-COVID-19-Hilfsplan finanziert

Laut FIFA-Präsident Gianni Infantino läutet die neue Zentrale des kamerunischen Fussballverbands (FECAFOOT) „ein neues Kapitel in der grossartigen Geschichte“ der Fussballförderung des afrikanischen Landes ein.

Der Premierminister Kameruns, Joseph Ngute, schnitt persönlich das Band durch, um das Gebäude im Warda-Viertel der Hauptstadt Yaoundé offiziell zu eröffnen. An seiner Seite waren Patrice Motsepe, FIFA-Vizepräsident und Präsident der afrikanischen Fussballkonföderation (CAF), FECAFOOT-Präsident Samuel Eto'o sowie Hamidou Djibrilla und Souleiman Hassan Waberi, beide genau wie Motsepe Mitglieder des FIFA-Rats.

Der Bau des fünfstöckigen Gebäudes wurde teilweise mit Mitteln des FIFA-COVID-19-Hilfsplans finanziert, der im Juni 2020 vom FIFA-Rat verabschiedet wurde, um bei allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden (MV) die Folgen der Pandemie für den Fussball abzufedern.

„Mit der Einweihung dieses modernen Komplexes wird ein neues Kapitel in der grossartigen Geschichte des kamerunischen Fussballs aufgeschlagen. Der FECAFOOT verfügt damit über die Infrastruktur, die für die weitere Förderung und Professionalisierung des Fussballs in diesem wunderschönen Land erforderlich ist“, so Infantino in einer Videobotschaft, die bei der Feier eingespielt wurde.

„Der Bau untermauert auch Kameruns Status als Hauptakteur des afrikanischen Fussballs. Ich möchte Präsident Eto'o zum erfolgreichen Abschluss dieses Projekts gratulieren. Er hat dabei die gleiche Siegermentalität an den Tag gelegt wie während seiner unglaublichen Spielerkarriere. Ich bin stolz, dass die FIFA über den COVID-19-Hilfsplan einen Beitrag leisten konnte – ein weiterer Beleg für unser Engagement für die Mitgliedsverbände.“

Der neue Hauptsitz des FECAFOOT wird dem Verband bei der weiteren Förderung des Fussballs im Land als zweckmässige Zentrale dienen. Gleichzeitig ist er ein Sinnbild für die anhaltend gute Zusammenarbeit mit der FIFA.

Über das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm wurden bereits Beiträge zur Sanierung des technischen Zentrums in Odza sowie zur Anlage eines Kunstrasen-Spielfelds im Bertoua-Municipal-Stadion geleistet. Ausserdem konnte mit Unterstützung der FIFA der President's Cup für Jugendteams eingeführt werden, und das FIFA-Talentförderprogramm wird umgesetzt, um talentierten Nachwuchsspielern die Teilnahme am Profifussball zu ermöglichen.