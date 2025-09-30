Bildung eines Normalisierungskomitees für den Fussballverband von Brunei Darussalam

Der FIFA-Ratsausschuss hat gemäss Art. 8 Abs. 2 der FIFA-Statuten für den Fussballverband von Brunei Darussalam (FABD) ein Normalisierungskomitee eingesetzt.

Dank dem in Absprache mit der AFC gefassten Beschluss soll der FABD glaubwürdige und faire Wahlen durchführen und nach jahrelangen Wechseln und Unruhen auf Führungsebene die dringend benötigte Stabilität wiederherstellen können. Ausserdem soll er dafür sorgen, dass der FABD seine Frauenfussballstrategie umsetzen kann.

Das Normalisierungskomitee wird aus einer angemessenen Anzahl Mitgliedern bestehen, die so bald wie möglich gemeinsam von der FIFA und der AFC ernannt werden. Alle Mitglieder werden einer Wählbarkeitsprüfung unterzogen, die von der FIFA-Prüfungskommission gemäss dem FIFA-Governance-Reglement vorgenommen wird.