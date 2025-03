Über 200 Mitgliedsverbände nehmen an FIFA-Talentförderungsprogramm teil

Über 200 Mitgliedsverbände aus allen Konföderationen haben sich für das neue FIFA-Talentförderungsprogramm angemeldet und damit für Initiativen des Weltfussballverbands in diesem Bereich neue Maßstäbe gesetzt. Mit von der Partie sind u. a. die amtierenden Weltmeister bei den Männern und Frauen – Frankreich und die USA – sowie etliche Mitgliedsverbände, die sich noch nie für einen finalen FIFA-Wettbewerb zu qualifizieren vermochten.

"Die ganze Welt hat sich für das FIFA-Talentförderungsprogramm angemeldet. Wir freuen uns sehr über die vielen Anmeldungen und das Vertrauen, das unsere Mitgliedsverbände in uns setzen. Nun müssen wir liefern: schnell, sinnvoll, verständlich und effizient", sagte Wenger.

"Gute Kommunikation und eine präzise Analyse der Bedürfnisse jedes Mitgliedsverbands sind beim Programm das A und O. Nur so können wir einen fundierten Bericht und maßgeschneiderte Hilfe liefern. Wir wollen auch Chancen schaffen, etwa durch Modelllösungen, bei denen die Mitgliedsverbände voneinander lernen und dabei Denkmuster aufbrechen und über den eigenen Tellerrand hinausblicken können", fügte Wenger an.

"Der australische Fussballverband freut sich auf den Austausch mit der FIFA, ihren Experten und anderen Mitgliedsverbänden aus der ganzen Welt im Rahmen des neuen FIFA-Talentförderungsprogramms. Die Initiative zieht eine Parallele zu wichtigen Projekten, die in unserem Verband gerade jetzt am Laufen sind.

In unserem Diskussionspapier ‚XI Grundsätze für die Zukunft des australischen Fussballs‘ etwa betonen wir unsere Schwerpunkte Nachwuchskonzepte, Spielerförderung und Wettbewerbsstrukturen sowie unser Ziel, ein Weltklasseumfeld für die Trainerförderung in unserem Land zu schaffen.

Dank dem neuen FIFA-Talentförderungsprogramm werden wir zu gegebener Zeit einen auf Australien zugeschnittenen technischen Bericht erhalten, einschließlich eines Vergleichs mit den anderen Mitgliedsverbänden, die am Programm teilnehmen. Dadurch hat unser Technik- und Führungspersonal zusätzliche Informationen zur Hand, die uns helfen, auf lokaler Ebene fundiertere Entscheidungen zu treffen, was uns künftig wiederum auf der globalen Ebene unterstützen kann."

Aufgrund unserer speziellen Situation – geografische Lage, Demografie, Entwicklungsstand etc. – muss unser Verband jedes Jahr all seine Programme evaluieren, insbesondere die Organisation unserer Eliteprogramme.

Zudem liefern sie Denkanstöße und neue Ansätze zur Entwicklung von Strukturen, z. B. zur Erarbeitung eines Förderplans, der Überwachung von Spielern anhand von Längsschnittdaten, der Delegationsorganisation (Missionsblätter), der Planung und/oder Terminierung etc.

"Als Verband haben wir immer einen offenen Ansatz und einen Austausch auf allen Stufen des Fussballs unterstützt. Wir haben gute Erfahrungen mit dem Teilen von Projekten innerhalb des belgischen Fussballs gemacht. Wir selbst kennen die Vorteile, die ein solcher Austausch und die Verknüpfung verschiedener Projekte zur Förderung von Amateur- und Profispielern mit sich bringen. Deshalb sind wir so begeistert von dieser FIFA-Initiative, die in der Welt des Fussballs ganz Neues hervorbringen könnte. Das Programm wird alle Fussballverbände rund um den Globus verbinden und könnte den Beginn einer neuen Zukunft im Fussball darstellen, in der kein Talent brach liegen bleibt."