FIFA suspendiert indischen Fussballverband

Der FIFA-Ratsausschuss hat den indischen Fussballverband (AIFF) einstimmig wegen unzulässiger Einflussnahme Dritter, was einen schweren Verstoss gegen die FIFA-Statuten darstellt, mit sofortiger Wirkung suspendiert. Die Suspendierung wird aufgehoben, sobald die Anordnung zur Einsetzung einer Verwaltungskommission, die die Befugnisse des AIFF-Exekutivkomitees übernimmt, widerrufen wurde und die AIFF-Administration wieder die gesamte Geschäftsführung des AIFF innehat. Aufgrund der Suspendierung kann die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft 2022™, die vom 11. bis zum 30. Oktober 2022 in Indien stattfinden soll, nach derzeitigem Stand nicht wie geplant in Indien ausgetragen werden. Die FIFA prüft nun die nächsten Schritte in Bezug auf das Turnier und wird den Fall gegebenenfalls dem Ratsausschuss vorlegen. Ausserdem ist sie in ständigem Austausch mit dem indischen Jugend- und Sportministerium und glaubt an einen positiven Ausgang der Angelegenheit.