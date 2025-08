Elkhan Mammadov wechselt als Direktor Mitgliedsverbände Europa zur FIFA

Die FIFA gibt die Ernennung von Elkhan Mammadov als Direktor Mitgliedsverbände Europa bekannt. Mammadov wird das Amt am 1. Mai 2022 antreten und insbesondere für regionale Strategien zur Umsetzung des FIFA-Entwicklungsprogramm FORWARD verantwortlich sein. Er wird die spezifischen Anforderungen der 55 europäischen FIFA-Mitgliedsverbände analysieren, um Entwicklungsprojekte zu definieren und deren Umsetzung im Einklang mit dem FIFA-Rahmenwerk sicherzustellen. Mit seiner Ernennung endet eine fast anderthalb Jahrzehnte währende Tätigkeit beim Fussballverband von Aserbaidschan (AFFA), zunächst als Generalsekretär und dann in der Rolle des geschäftsführenden Vizepräsidenten. Mammadov übernimmt den Posten von Nodar Akhalkatsi, der zum FIFA-Direktor für strategische Projekte und die Governance der Mitgliedsverbände berufen wurde. "Es ist ein echter Gewinn für die FIFA, dass Elkhan unser Team verstärkt", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Sein Engagement für das Fundament des Fussballsports hat sich für alle Beteiligten in Aserbaidschan gelohnt, und ich freue mich darauf, dass er seine Erfahrungen zum Nutzen des gesamten europäischen Fussballs einsetzen wird. Wir heißen ihn im FIFA-Team herzlich willkommen." Mammadov kam 2007 zur AFFA und spielte eine führende Rolle bei der Aufwertung aller Sportarten in Aserbaidschan. Er war Vorsitzender der lokalen Organisationsstruktur für die dritte Auflage der FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft in seinem Heimatland im Jahr 2012 und gleichzeitig Mitglied der FIFA-Kommission für Fairplay und soziale Verantwortung. Er war maßgeblich daran beteiligt, dass in Baku weitere internationale Veranstaltungen ausgerichtet wurden, darunter die Europaspiele 2015, das Finale der UEFA Europa League sowie vier Spiele der UEFA EURO 2020, darunter ein Viertelfinale. "Es ist eine ganz besondere Gelegenheit, zur FIFA zu kommen, und ich tue dies mit einem Gefühl der Verantwortung und Ehre", sagte Mammadov, der in Paris mit dem Team der FIFA-Mitgliedsverbände arbeiten wird. "Heute ist die FIFA eine Lokomotive des Fussballs, die jeden Winkel unserer fragilen Welt abdeckt. Ich bin sicher, dass wir gemeinsam mit dem FIFA-Team und den Mitgliedsverbänden den Fussballsport weiter entwickeln und neue Ideen zur Weiterentwicklung des Männer- und Frauenfussballs umsetzen werden." "Ich setze mich leidenschaftlich für gute Governance und die nachhaltige Entwicklung des Fussballsports ein und teile die Ziele der FIFA und von Präsident Infantino", fügte er hinzu. "In den vergangenen 15 Jahren bei der AFFA habe ich viel Erfahrung in der Sportbranche gesammelt. Es war ein langer und angenehmer Weg und ich danke dem AFFA-Präsidenten und seinem Team für die gute Zusammenarbeit, für die Umsetzung eines effizienten Managements, die Entwicklung des Fussballsports an der Basis und die Organisation großartiger Veranstaltungen. Ich werde alles geben, um diese Erfahrungen in dieser neuen Position für eine noch größere Wirkung zu nutzen."