Bildung eines Normalisierungskomitees in der DR Kongo

Gewährleistung, dass die Mitglieder der Wahlkommissionen vom FECOFA-Kongress gemäss den am 15. September 2022 verabschiedeten FECOFA-Statuten sowie der dazugehörigen Wahlordnung ernannt werden

Das Normalisierungskomitee wird aus einer angemessenen Anzahl Mitgliedern bestehen, die so bald wie möglich gemeinsam von der FIFA und der CAF ernannt werden. Alle Mitglieder des Normalisierungskomitees werden einer Wählbarkeitsprüfung unterzogen, die von der FIFA-Prüfungskommission gemäss dem FIFA-Governance-Reglement vorgenommen wird. Kein Mitglied des Normalisierungskomitees ist für eines der bei den anstehenden Wahlen des FECOFA zu besetzenden Ämter wählbar.

Das Normalisierungskomitee bleibt so lange im Amt, bis alle genannten Aufgaben erledigt sind, was spätestens am 30. November 2023 der Fall sein muss.