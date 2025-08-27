Super Copa FMF: Entwicklung und Zukunft dank FIFA-Forward-Programm

Super Copa FMF auch bei der zweiten Auflage ein grosser Erfolg und wegweisend für die Nachwuchsförderung sowohl bei den Mädchen als auch bei den Jungen in Mexiko

Abschluss des Umbaus des zweiten Spielfelds des Hochleistungszentrums des mexikanischen Fussballverbands

Beide Projekte vom FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms unterstützt

Der mexikanische Fussballverband (FMF) hat auf seinem Gelände in Toluca ein weiteres Mal sein Jugendturnier Super Copa FMF durchgeführt, das in der nationalen Jugendförderung zu einem wichtigen Pfeiler geworden ist.

Dank beträchtlicher Unterstützung durch das FIFA-Forward-Entwicklungsprogramm fördert dieses Turnier nicht nur die Elite im Jugendfussball, sondern auch den Ausbau zentraler Infrastruktur für die Zukunft des mexikanischen Fussballs.

Beim Turnier, das im Juli und August 2025 in zwei Phasen ausgetragen wurde, treten die besten Nachwuchsspielerinnen und -spieler der Kategorien U-13 und U-15 des Landes an. Das Juniorenturnier wurde vom 12. bis zum 17. Juli durchgeführt, das Juniorinnenturnier vom 5. bis zum 10. August.

Bei den Junioren sicherten sich die mexikanische U-13-Auswahl sowie die U-15-Auswahl von Jalisco den Titel. Bei den Mädchen gingen die Titel an die mexikanische U-15-Auswahl und an die U-13 von El Camino, die damit die wachsende Bedeutung des Frauenfussballs im Land unterstrichen.

Neben der Nachwuchsförderung legt der FMF weiterhin auch grossen Wert auf den Ausbau der Infrastruktur. Nachdem der FMF dank Forward-Beiträgen 2023 das erste Hybridrasenfeld auf dem amerikanischen Kontinent verlegt hatte, hat er 2025 den zweiten Naturrasenplatz in seinem Hochleistungszentrum erneuert.

Mit insgesamt USD 105.785 wurde das Spielfeld umfassend renoviert und das Bewässerungssystem modernisiert, indem die alten Rohre durch Sprinkleranlagen der neusten Generation ersetzt wurden. Dank den markanten Verbesserungen stehen allen Nationalteams für Trainings und Trainingslager nun erstklassige Spielfelder und optimale Bedingungen zur Verfügung, damit sie ihr Potenzial voll ausschöpfen können.

Plattform für alle mexikanischen Talente

Das Teilnehmerfeld beim Wettbewerb war unglaublich vielfältig. In jeder Kategorie waren verschiedenste Auswahlteams am Start, wie National- oder Amateurteams, Auswahlteams der Bundesstaaten oder Teams wie „El Camino“ mit mexikanischen Nachwuchstalenten aus den USA. Gespielt wurde zuerst in einer Gruppenphase, in der alle Teams gegeneinander antraten. Die besten beiden Teams qualifizierten sich für das Finale, während sich die Dritt- und Viertplatzierten um Platz drei duellierten.

Für die Ausgabe 2025 wurden die Amateurteams im Rahmen der Jugendolympiade der mexikanischen Kommission für Sport und Kultur (CONADE) ausgewählt. Der Wettbewerb begann mit drei regionalen Runden, an denen Teams aus Mexikos 32 Bundesstaaten teilnahmen. 16 Teams qualifizierten sich schliesslich für die Finalrunde, die im Juni 2025 in Colima durchgeführt wurde. Scouts der mexikanischen Jugendnationalteams verfolgten alle Runden des Wettbewerbs, um in jeder Kategorie neue Talente zu finden.

Ivar Sisniega, geschäftsführender Präsident des FMF, betonte vor diesem Hintergrund die Bedeutung des Wettbewerbs: „Dieses Turnier hat uns sehr dabei geholfen, Talente, insbesondere Mädchen, für die Nationalteams zu entdecken. Ich danke allen Spielerinnen und Eltern für die Teilnahme an diesem Wettbewerb. Ich hoffe, dass sie sich weiterentwickeln und noch besser werden. Die Zukunft des mexikanischen Frauenfussballs ist in guten Händen.“

Dieser Meinung ist auch Jimena Rojas, Trainerin der mexikanischen U-15-Auswahl, die insbesondere die Organisation und das Format des Turniers lobte: „Das Turnier ist bis ins letzte Detail hervorragend organisiert. Wir können einfach kommen und spielen. Zudem können hier auch mexikanische Spielerinnen mitmachen, die im Ausland leben. Damit können wir das Nationalteam weiterverbessern.“

Dieses nationale Turnier ist zusammen mit den Investitionen in die Infrastruktur ein wichtiger Pfeiler der FMF-Strategie für die Nationalteams von morgen, allen voran mit Blick auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die Mexiko gemeinsam mit Kanada und den USA ausrichten wird, sowie die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien.