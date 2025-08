Karibische Mitgliedsverbände treffen sich, um die Zukunft des FIFA Forward-Programms zu diskutieren

Am Eröffnungstag beschäftigten sich die Teilnehmer mit dem regulatorischen Rahmen von FIFA Forward 3.0. Ziel dieser Sitzung war es, sicherzustellen, dass alle Mitgliedsverbände die Richtlinien vollständig verstehen, um eine ordnungsgemäße Verwaltung und Verwendung der Mittel zu gewährleisten. Darüber hinaus standen der Frauenfussball und seine Entwicklung auf der Tagesordnung, wobei erörtert wurde, wie die Karibik aktiv an seinem weiteren Wachstum mitwirken kann. Die Integrität des Sports nahm ebenfalls einen wichtigen Platz in den Diskussionen ein. Die Bedeutung der Einhaltung von Vorschriften und die Schaffung und Stärkung von Mechanismen zur Verhinderung von Spielmanipulationen sowie der Kampf gegen Diskriminierung wurden ebenfalls angesprochen und die Null-Toleranz-Haltung der FIFA bekräftigt. Am zweiten Tag stand die neue digitale Plattform von FIFA Forward im Mittelpunkt, die eine Vereinfachung und Straffung der Prozesse sowie eine effizientere Verfolgung der Ressourcen verspricht. Die langfristige Vision, die für Nationalmannschaften – Männer-, Frauen- und Jugendfussball – erforderlich ist, einschließlich der Infrastruktur, brachte das Seminar zum Abschluss.

Was gesagt wurde

„Ich möchte nur zum Ausdruck bringen, wie dankbar ich der FIFA für diesen Workshop für die Karibik bin. Für den Fussballverband von Barbados war es eine günstige Gelegenheit, weil wir in kritischen Bereichen neues Personal haben und sie ein besseres Verständnis dafür bekommen konnten, was die FIFA von ihren Mitgliedsverbänden erwartet, indem sie mit uns zusammenarbeiten und uns dabei helfen, effizienter zu arbeiten. Wir freuen uns auf weitere Workshops dieser Art.“ Randolph Harris, Präsident des Fussballverbandes von Barbados und Präsident der Karibischen Fussballunion. „Der Workshop war hervorragend geplant und organisiert. Er konzentrierte sich auf Themen, die für die Region und die einzelnen Verbände von besonderer Bedeutung waren. Die Anwesenheit von FIFA-Vertretern aus verschiedenen Abteilungen, die sich in Gruppendiskussionen und Einzelgesprächen einbrachten, gab uns die Möglichkeit, spezifische Herausforderungen anzusprechen und mögliche Lösungen zu finden. Insgesamt bot der Workshop wertvolle Einblicke und förderte sinnvolle Kontakte mit unseren Kollegen bei der FIFA." Fred Lunn, Generalsekretär des Fussballverbands der Bahamas "Es war eine großartige Gelegenheit für uns, beim FIFA Forward 3.0-Workshop vertreten zu sein. Wir fühlten uns von der gesamten FIFA- und Concacaf-Familie herzlich willkommen. Die Erfahrung war sehr aufschlussreich, und wir haben erkannt, dass die uns zur Verfügung stehende Unterstützung von unschätzbarem Wert ist. Wir freuen uns darauf, alles in Angriff zu nehmen, und haben in einigen der Workshops erkannt, dass es sehr wichtig ist, dass wir eine gute Orientierung haben. Ich denke, die FIFA kann uns in so vielen verschiedenen Bereichen unterstützen. Yohannes Worede, Präsident der USVI Soccer Association