Kanadischer Fussballverband richtet die wegweisende Ausgabe der jährlichen PDP-Meisterschaft aus

Rekordzahl kanadischer U-15- und U-17-Mannschaften nimmt an der Meisterschaft des Spielerentwicklungsprogramms teil

Das Turnier wird durch Mittel aus dem FIFA-Forward-Programm unterstützt.

Das PDP ist Teil des umfassenderen Projekts „Canadian Youth Competition Network“ (Kanadisches Jugendwettbewerbsnetzwerk)

Der kanadische Fussballverband (CSA) hat die jüngste Ausgabe seiner jährlichen Meisterschaft im Rahmen des Spielerentwicklungsprogramms (PDP) für die Altersklassen U-15 und U-17 in Vaughan, Ontario, erfolgreich durchgeführt, die am Sonntag mit den Finalspielen endete. Die Veranstaltung, die ein Kernstück der strategischen Vision der CSA für den Sport darstellt und durch Mittel aus dem FIFA-Forward-Programm unterstützt wird, bringt die besten Nachwuchstalente des Landes zusammen und ist Teil einer breit angelegten Initiative zur Förderung der Spielerentwicklung und der Beteiligung an Breitensportaktivitäten im ganzen Land. Die PDP-Meisterschaft ist ein wichtiger Pfeiler des Jugendwettbewerbsnetzwerks von Canada Soccer und vereint Elite-Jugendmannschaften aus den vier standardbasierten Ligen Kanadas: der Alberta Player-Development League, der BC Soccer Premier League, der Ontario Player-Development League und der Québec Youth Soccer Premier League (PLSJQ). In diesem Jahr qualifizierten sich 32 Mannschaften aus 24 Vereinen für das nationale Finale, die sich aus einem Feld von 210 Mannschaften aus den vier Provinzen herauskristallisierten – ein Rekord für einen Jugendwettbewerb an einem einzigen Austragungsort im kanadischen Fussball.

Die PDP-Meisterschaft wird durch die bedeutende Unterstützung von FIFA Forward gefördert, das insgesamt 1,5 Millionen US-Dollar für das Projekt „Canadian Youth Competition Network“ bereitgestellt hat. Darin enthalten sind 500.000 US-Dollar aus dem Programm FIFA Forward 2.0 und 1 Million US-Dollar aus dem Programm FIFA Forward 3.0. Diese Mittel tragen dazu bei, die Landschaft der Jugendwettbewerbe in dem Land neu zu gestalten, das gemeinsam mit den Vereinigten Staaten und Mexiko Gastgeber der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ sein wird.

Die Mittel helfen der CSA auch dabei, sich auf die Verbesserung der National Youth Championship zu konzentrieren, indem sie die Ausbildung von Schiedsrichtern, SafeSport-Maßnahmen und die Talentsuche verbessert.

Zu den teilnehmenden Vereinen gehörten mehrere ehemalige nationale Jugendmeister, darunter Burnaby FC, Calgary Blizzard SC, Calgary Foothills SC und Coastal FC, sowie andere bekannte Namen wie Lakeshore SC, Ottawa South United SC, CS Saint-Laurent und Woodbridge SC. Die gestiegene Teilnehmerzahl spiegelt die zunehmende Reichweite und Inklusivität des Programms wider, das nicht nur darauf abzielt, Meister zu krönen, sondern auch die besten Talente des kanadischen Jugendfussballs und die Entwicklung der Vereine zu präsentieren.

Um das Interesse an dem Turnier zu steigern, wurden die Spiele auch auf FIFA+ übertragen.

„Die Meisterschaft des Spielerentwicklungsprogramms 2025 in Vaughan war ein großer Erfolg. Die diesjährige Veranstaltung war mit 32 Teams in vier Divisionen die größte in der Geschichte des PDP“, sagte CSA-Präsident Peter Augruso.

„Es war ein wahres Fest des Spitzenjugendfussballs, bei dem einige der talentiertesten Jungen und Mädchen Kanadas aus Ontario, Quebec, Alberta und British Columbia zusammenkamen. Das Spielniveau, die Kameradschaft und die Sportlichkeit, die hier gezeigt wurden, waren einfach inspirierend. Als Präsident des Verbandes war ich unglaublich stolz, die Leidenschaft und Exzellenz zu sehen, die diese Meisterschaft geprägt haben. „Ein herzliches Dankeschön an Ontario Soccer für die Ausrichtung dieser bemerkenswerten Veranstaltung und für ihr kontinuierliches Engagement für die Förderung von Spielern. Herzlichen Glückwunsch an unsere vier Meisterteams und an alle Athleten, die mit Herz, Integrität und Leidenschaft angetreten sind. Ihr habt unvergessliche Erinnerungen und Freundschaften geschaffen, die ein Leben lang halten werden“, fügte Augruso hinzu.

Im Mittelpunkt der Vision der CSA stehen die Neugestaltung der nationalen Jugendwettbewerbe und die Anhebung der Standards für den Vereinsbetrieb, die Spielerentwicklung und die Sicherheit. Alle Vereine, die an der PDP-Meisterschaft teilnehmen, müssen über eine Lizenz des kanadischen Fussballverbands Canada Soccer National Youth Club verfügen, die hohe Standards in den Bereichen Führung, Training und Spielerwohlfahrt gewährleistet.

Die jüngsten Investitionen im Rahmen des FIFA-Forward-Programms sind Teil eines längerfristigen Pakets zur Förderung des Fussballwachstums in Kanada.

„Seit dem Start des FIFA-Forward-Programms im Jahr 2016 hat dessen strategische Investition mit insgesamt mehr als 7 Millionen US-Dollar kontinuierlich die Entwicklung des Fussballs in ganz Kanada unterstützt“, sagte Sergio Palacios, MA Development Manager FIFA Panama. „Neben den aktuellen Investitionen in das Spielerentwicklungsprogramm (PDP) und die Canadian Premier League (CPL) hat es eine Vielzahl von Jugend- und Seniorenwettbewerben im ganzen Land finanziert und so dazu beigetragen, ein wettbewerbsfähigeres und vernetzteres Fussball-Ökosystem aufzubauen und den gesamten Weg von der Basis bis zur Elite zu stärken“, fügte er hinzu. Das PDP ermöglicht es den kanadischen Nationalmannschaften außerdem, die besten jungen Talente des Landes leicht zu evaluieren, und Casey Stoney, Trainerin der kanadischen Frauen-Nationalmannschaft, war in Vaughan anwesend, um sich die Spielerinnen anzusehen.

„Ich spreche ständig über den Weg der Jugend, wenn es um die Nationalmannschaften geht, denn die Spieler müssen in diese Jugendnationalmannschaften aufgenommen werden, wenn sie in die A-Nationalmannschaften kommen wollen“, sagte Stoney.