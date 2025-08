FIFA-Präsident eröffnet FIFA-Forward-Workshop für karibische Mitgliedsverbände

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat die karibischen Mitgliedsverbände zu einem FIFA-Forward -Workshop in Miami willkommen geheißen und sie daran erinnert, dass das Programm entscheidend dazu beiträgt, den Fussball wirklich global zu machen. Der FIFA-Präsident erklärte, der Workshop solle den Mitgliedsverbänden dabei helfen, die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel optimal zu nutzen. Das kurz nach der Wahl Infantinos im Jahr 2016 eingeführte Programm FIFA Forward hat bereits Hunderte von Entwicklungsprojekten auf der ganzen Welt finanziert, darunter Trainingszentren für Nationalmannschaften, Akademien, neue Spielfelder sowie die Organisation von Wettbewerben. Darüber hinaus können die laufenden Kosten eines Mitgliedsverbands und die Reisekosten für Nationalmannschaften zu Spielen übernommen werden, was für viele kleinere Verbände ein Rettungsanker ist.

"Unser Ziel bei der FIFA ist es, die Entwicklung des Fussballs in allen Teilen der Welt zu inspirieren und zu fördern", sagte der FIFA-Präsident in seiner Eröffnungsrede. "Workshops wie diese helfen uns, unseren Mitgliedsverbänden näher zu kommen und sie bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen, den Fussballbetrieb in ihren Ländern kontinuierlich weiterzuentwickeln und zu professionalisieren." In diesem Jahr hat der dritte Zyklus des Programms, FIFA Forward 3.0, begonnen, der noch mehr Mittel für die Entwicklung des Fussballs bereitstellt. Über den Zeitraum von vier Jahren kann jeder FIFA-Mitgliedsverband USD 8 Millionen erhalten, während die Konföderationen bis zu USD 60 Millionen und die zonalen Verbände wie die Caribbean Football Union (CFU) USD 5 Millionen erhalten können. Die Mitgliedsverbände entscheiden selbst über die Verwendung der Mittel, wobei die Projekte von der FIFA genehmigt werden. Langfristige Planung und die Auswahl eines geeigneten Projekts gelten als Schlüssel zur erfolgreichen Nutzung der Mittel.