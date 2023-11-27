Ein Ort für die Zukunft des österreichischen Fussballs dank FIFA Forward

FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Ein historischer Moment für den österreichischen Fussball … der den Beginn eines neuen Kapitels aufschlägt“

Der ÖFB-Campus wird nach 17-monatiger Bauzeit offiziell eingeweiht

Das neue nationale Fussballzentrum erhielt Fördermittel in Höhe von über 3,16 Millionen US-Dollar aus dem FIFA-Forward-Programm

Das lange Warten hat ein Ende: Nach 28 Jahren kehrt Österreich auf die grösste Bühne des Fussballs zurück. Zum ersten Mal seit 1998 wird das Land wieder bei der weltweit bedeutendsten Fussballveranstaltung – der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™– vertreten sein.

Die Unterstützung der FIFA spielte eine entscheidende Rolle für die Entwicklung des österreichischen Fussballs und trug massgeblich zu dessen Fortschritt bei. Im Rahmen des FIFA-Forward-Programms wurden über 3,16 Millionen US-Dollar für den Bau des neuen ÖFB Campus in Wien bereitgestellt, der am Donnerstag, dem 14. Mai 2026, offiziell eröffnet wurde.

Diese finanzielle Unterstützung verschafft dem Österreichischen Fussball-Bund (ÖFB) die notwendigen Ressourcen und die nötige Stabilität, um massgeschneiderte Entwicklungsstrategien umzusetzen, die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und die Inklusion im österreichischen Fussball weiter zu fördern.

„Heute ist ein historischer Moment für den Fussball in Österreich.", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino in einer Videoansprache. "Mit der Eröffnung des ÖFB Campus in Wien schlagt ihr ein neues Kapitel auf. Eines, das dem österreichischen Fussball ein dauerhaftes Zuhause gibt und einen Ort bietet, an dem zukünftige Generationen lernen, trainieren und wachsen können. Dieser Campus ist weit mehr als nur ein Infrastrukturprojekt. Er ist ein Symbol für Vision, Ambition und das langfristige Engagement für die Entwicklung des Fussballs in Österreich.

„Diese Erfolge kommen nicht von ungefähr. Sie sind das Resultat von Investition, Struktur und Überzeugung. Und die FIFA ist stolz darauf, den Österreichischen Fussball-Bund auf diesem Weg zu unterstützen, und ich bin überzeugt, dass dieser neue Campus dazu beitragen wird, in Zukunft noch grössere Erfolge zu ermöglichen.“

Nach rund 17 Monaten Bauzeit sowie mehreren Jahren der Planung und Umsetzung hat der ÖFB Campus nun den Vollbetrieb aufgenommen. In Anwesenheit zahlreicher Ehrengäste aus Politik, Sport und Wirtschaft – darunter FIFA-Vizepräsident und UEFA-Präsident Aleksander Čeferin, Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler, Innenminister Gerhard Karner, Bürgermeister Michael Ludwig und FIFA‑Direktor für die Mitgliedsverbände Elkhan Mammadov - wurde der neue nationale Fussballknotenpunkt feierlich eröffnet.

„Hier entsteht die Zukunft des österreichischen Fussballs. Der Campus ist ein Zeichen der Einheit, er steht für Professionalität, Zusammenhalt und Fortschritt und soll unsere Jugend inspirieren“, so ÖFB-Präsident Josef Pröll. "Der Campus ist eine gemeinsame Heimat für alle Bereiche des österreichischen Fussballs. Hier arbeiten wir künftig noch enger zusammen, lernen voneinander und schaffen die Grundlage für nachhaltigen sportlichen Erfolg. Ohne die Unterstützung des Bundes, der Stadt Wien, der UEFA und der FIFA wäre dieses Leuchtturmprojekt nicht möglich gewesen."

Die Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm für Fussballbegeisterte jeden Alters und entwickelte sich zu einem echten Fussballfest für Jung und Alt – inklusive Campus-Führungen, Kinderfussballturnier und zahlreichen weiteren Highlights. Ein Event, das eindrucksvoll verdeutlichte, dass der ÖFB Campus nicht nur für Spitzensport steht, sondern auch für Begegnung und Austausch.

Das gesamte Areal erstreckt sich über eine Fläche von 55.000 Quadratmetern und umfasst neben einem Kleinstadion drei weitere Naturrasenplätze, einen Kunstrasenplatz, moderne Kabinen- und Funktionsbereiche, Unterbringungsmöglichkeiten sowie zeitgemässe Büroflächen. Damit sind erstmals alle zentralen Bereiche des ÖFB unter einem Dach vereint. Herzstück des Projekts sind das Kleinstadion mit einer Kapazität von bis zu 1.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie die neue Geschäftsstelle inklusive Mediencenter.

„Der ÖFB kann sich jetzt erstmals wirklich präsentieren. Früher war das mit unterschiedlichen Standorten und reinen Büroflächen gar nicht möglich. Heute können wir internationale Gäste empfangen, Veranstaltungen selbst organisieren und – auch über die digitalen Plattformen – zeigen, wofür der österreichische Fussball steht“, so Campus-Leiter Andreas Baumgartner. „Das ist ein riesiger Unterschied, zumal der ÖFB in der Öffentlichkeit bisher überwiegend über das Nationalteam wahrgenommen wurde. In Wirklichkeit steht er aber für viel mehr – und das können wir am Campus vermitteln.“

Im angrenzenden Nebengebäude werden künftig die Umkleidebereiche der Nationalmannschaften sowie Hospitality-Räumlichkeiten untergebracht sein. Die gesamte Anlage wurde so konzipiert, dass sämtliche Gebäude auf das Hauptspielfeld ausgerichtet sind.

Auch bei der Auswahl der Materialien wurde grosser Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. So achtete man unter anderem darauf, die Entstehung sogenannter „Hitzeinseln“ innerhalb der Anlage zu vermeiden. Zudem wurden sämtliche verfügbaren Flächen grosszügig begrünt, um die Bodenversiegelung teilweise auszugleichen und ein angenehmes Mikroklima zu schaffen. Beheizt wird das gesamte Areal durch eine Kombination aus Fernwärme, Geothermie und Wärmepumpen.

„Selbstverständlich haben wir alles umgesetzt, was heute State of the Art ist. Dazu gehört unter anderem eine grosse Photovoltaikanlage. Besonders stolz sind wir auf unser Rasenheizungs- beziehungsweise Kühlsystem – damit zählen wir zu den Vorreitern in Europa“, erklärt Baumgartner abschliessend.