FIFA verhilft Fussball zur Führungsposition in Bhutan

In Bhutan wächst der Fussball schneller als in den meisten anderen Ländern weltweit

Programme wie FIFA Forward und andere Initiativen leisten dazu einen wichtigen BeitragVerbandspräsident Dasho Ugen Tsechup unter den Rednern am FIFA-Fussballgipfel 2023

In seiner Rede vor den FIFA-Mitgliedsverbänden am FIFA-Fussballgipfel 2023 in Dschidda (Saudiarabien) sagte der Präsident des Fussballverbands von Bhutan, Dasho Ugen Tsechup, dass Fussball dank der Unterstützung der FIFA in Bhutan mittlerweile die Sportart Nummer eins sei.

Seit der Einführung des FIFA-Entwicklungsprogramms Forward im Jahr 2016 ist Bhutan ein leuchtendes Beispiel dafür, wie eine aufstrebende Fussballnation von den Programmen und Initiativen der FIFA profitieren kann, um die Teilhabe und das Interesse am Fussball zu steigern.

„Wahrscheinlich wird es viele Leute geben, die behaupten, dass sie das Aushängeschild der FIFA sind. Aber ich denke, dass ich den grössten Anspruch darauf habe, denn vor FIFA Forward war der Fussball in Bhutan auf einem sehr niedrigen Niveau, und heute sind wir ganz weit oben“, sagte Tsechup.

„Wir haben das ganze Land erreicht. Wir haben eine Umfrage durchgeführt, welche Sportart in Bhutan am beliebtesten ist, und Fussball landete auf Platz eins, obwohl unser traditioneller Sport eigentlich das Bogenschiessen ist. Das allein zeigt schon, wie sehr die FIFA zum Wachstum des Fussballs in Bhutan beigetragen hat.“

Das FIFA-Entwicklungsprogramm Forward stellt den 211 FIFA-Mitgliedsverbänden Finanzmittel für massgeschneiderte Fussball-Infrastrukturprojekte zur Verfügung. Der BFF hat die empfangenen Gelder für erhebliche Verbesserungen der Fussball-Infrastruktur im Land eingesetzt.

Die jüngste Entwicklung zeigt, dass intelligente Investitionen dazu führen können, dass Fussball in jeder Umgebung gespielt werden kann, selbst in einem Gebirgsland, dessen Terrain bisher als ungeeignet dafür galt. Mehrere Kunstrasen-Spielfelder wurden gebaut, der neue Hauptsitz des BFF befindet sich im Bau und das Land hat kürzlich die erste Fussballakademie eröffnet.

„Bhutan ist ein sehr gebirgiges Land, und daher ist es für uns sehr schwierig, Naturrasen-Spielfelder anzulegen. In der Vergangenheit mussten wir oft auf Plätzen in schlechtem Zustand spielen. Das führte zu vielen Verletzungen bei unseren Jungs.

Mädchen- oder Frauenfussball gab es zu dieser Zeit noch gar nicht. Erst als die FIFA begann, uns beim Bau der Infrastruktur zu helfen, konnten wir den Frauenfussball fördern. Heute können wir voller Stolz sagen, dass Bhutan von allen Fussballverbänden in Asien das schnellste Wachstum im Frauenfussball hat.“

Die Auswirkungen wurden nahezu sofort sichtbar. Der Fussball überholte schon bald das Bogenschiessen als beliebteste Sportart des Landes und das Frauen-Nationalteam übertraf mit beeindruckenden Ergebnissen alle Erwartungen. In der aktuellen FIFA/Coca-Cola-Frauen-Weltrangliste vom 15. Dezember 2023 belegt Bhutan Platz 172. In den vergangenen vier Jahren war das Team stets zwischen den Platzierungen 150 und 178 zu finden. In der aktuellen FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste der Männer vom 21. Dezember 2023 liegt Bhutan auf Platz 184. In den vergangenen vier Jahren hat das Land stets Platzierungen zwischen 182 und 190 belegt.

Besonders wichtig ist, dass der Fussballverband von Bhutan auch die nächste Generation inspiriert und den Breitenfussball im Land stärkt. Dazu wurde im Juli 2023 das Programm „Football for Schools“ eingeführt, das Kindern sowohl Fussball- als auch Lebenskompetenzen vermitteln soll.

„Das Ziel lautet, dafür zu sorgen, dass Fussball nicht nur die Option bietet, als aktiver Fussballer Karriere zu machen, sondern dass es auch die Option gibt, Schiedsrichter zu werden (wie das Team der Schiedsrichter hier sehr eloquent erläutert hat), Trainer zu werden oder eine Karriere in der Fussballverwaltung anzustreben.

Wir versuchen, all diese Karriereoptionen zu fördern, um die Kinder zu inspirieren. Doch dies kann nur geschehen, wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, einen Raum zum Spielen zu finden, die Infrastruktur zu entwickeln, die im Land benötigt wird, und Fussballakademien zu gründen, damit die Kinder ein Teil dieses Prozesses sein können, den wir, der Fussballverband von Bhutan mit Unterstützung der FIFA vorantreiben.“

Von 2016 bis 2022 hat der Fussballverband von Bhutan mit FIFA Forward-Mitteln vier Kunstrasen-Grossfelder im Land gebaut, eins davon im Mädchen-Fussballinternat Gelephu, wo die Mädchen- und Frauennationalteams trainieren und Wettbewerbsspiele austragen.

Die weiteren Spielfelder befinden sich in Samtse, wo Anfang 2019 erstmals das Samtse-Fussballturnier mit neun Teams stattfand, davon einige aus dem benachbarten Indien, sowie zwei in Thimphu, der Hauptstadt des Königreichs. Diese hochmodernen Anlagen kommen der Entwicklung der Spielerinnen und Spieler zugute.

In Thimphu wurde zudem ein Spielfeld am Royal Thimphu College gebaut, das für Wettbewerbsspiele des BFF genutzt wird. Der Bau des vierten Spielfelds in Bebena in Thimphu verzögerte sich wegen der COVID-19-Pandemie, doch mittlerweile ist auch dieses Spielfeld fertig gestellt und wird von der Fussballgemeinde genutzt. Bhutan kann bereits jetzt eine höhere Beteiligungsquote und längere Trainingszeiten verzeichnen, was den lokalen Klubs und den Nationalteams Bhutas enorm zugutekommt.“[FD(1]

