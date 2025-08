FIFA Forward stärkt Kanadas nationale Liga und die Spielerentwicklung

Der Fussball boomt in Kanada wie nie zuvor. Der Effekt der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2015™ ist noch immer spürbar. So holte sich Kanada vor zwei Jahren die Goldmedaille beim Olympischen Fussballturnier der Frauen Tokio 2020 und sicherte dem Land damit den ersten Titel auf A-Stufe.

„Die CPL ist ein wichtiges Element der Fussballförderung in Kanada. Sie hat sich in den letzten fünf Jahren enorm entwickelt und präsentiert sich heute als überaus wirkungsvolle und starke Liga.“

Die Liga in einem der grössten Länder der Welt erstreckt sich von British Columbia an der Westküste bis nach Nova Scotia an der Ostküste. Die Liga kämpft daher mit hohen Reisekosten und logistischen Herausforderungen, die in vielen anderen Ländern unvorstellbar sind.