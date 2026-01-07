Mexiko startet nationale Meisterschaften mit Unterstützung des FIFA-Forward-Programms

In 2025 erste Nationale Meisterschaften in den Altersklassen U9 und U11

Fast 2.000 Jungen und Mädchen aus 32 Bundesstaaten kamen nach Puebla, um an dem Turnier teilzunehmen

Finanzielle Unterstützung für das Turnier durch FIFA Forward

Mit der Teilnahme von fast 2.000 Kindern aus allen 32 Bundesstaaten des Landes hat der mexikanische Fussballverband in Puebla mit Unterstützung des FIFA-Forward-Programms ein historisches Projekt ins Leben gerufen, um die Fussballentwicklung bereits an der Basis sicherzustellen.

Die Zukunft des mexikanischen Fussballs feierte in Puebla ein grosses Fest. Mit einem für diese Altersklassen beispiellosen logistischen Aufwand weihte der mexikanische Fussballverband offiziell die erste Ausgabe der Nationalen Meisterschaften für die Kategorien U9 und U11 ein. Diese Initiative wird für die Entdeckung und Förderung von Nachwuchstalenten im Land von entscheidender Bedeutung sein.

Doch diese historische Premiere soll kein Einzelfall bleiben, sondern eher der Grundstein für ein vom Forward-Programm der FIFA unterstütztes strategisches Projekt sein, das die Struktur des Kinder- und Jugendfussballs in der nordamerikanischen Nation verändern soll.

Dieses Turnier entstand aufgrund des Wettbewerbsbedarfs, der im Kontext des nationalen ausserschulischen Nachwuchsfussballs festgestellt wurde. Da es bisher keinen einheitlichen, hochkarätigen Wettbewerb für die jüngeren Altersklassen gab, war die technische und soziale Entwicklung der Spieler eingeschränkt.

Alle Teilnehmer sind bereits Sieger, denn sie haben in ihrem jeweiligen Bundesstaat die Qualifikationsrunde gewonnen. Ich möchte dem Bundesstaat Puebla meinen herzlichen Dank für die Organisation dieses Turniers aussprechen. Mauricio Bailon Generaldirektor für Sportentwicklung beim mexikanischen Fussballverband

Für dieses anspruchsvolle Vorhaben war die Zusammenarbeit mit der FIFA extrem wichtig. Im Rahmen seines Forward-Programms hat der Weltverband nicht nur mehr als eine Million US-Dollar investiert, um das Projekt zunächst einmal bis 2027 zu finanzieren, sondern auch die dafür erforderliche Betreuung und Beratung übernommen, die für das Wachstum dieses Wettbewerbs von grundlegender Bedeutung sind.

Im Einklang mit den modernen Richtlinien zur Kindersportförderung wurden für die Ausgabe 2025 die Spielmodi Sieben gegen Sieben sowie Neun gegen Neun eingeführt. Diese Formate wurden speziell dazu entwickelt, um den körperlichen, technischen und taktischen Bedürfnissen und Möglichkeiten von Kindern in diesem Alter gerecht zu werden.

Kleinere Mannschaften und Spielfeldabmessungen ermöglichen es jedem Kind, mehr Ballkontakte zu haben, mehr Entscheidungen pro Minute zu treffen und sich mit einer alters- und entwicklungsgerechten Spielumgebung vertraut zu machen. So wird der direkte Einstieg in das traditionelle 11-gegen-11-Format vermieden, der für viele Spieler in diesem Alter ein zu großer Schritt ist.

Sergio Palacios, FIFA-Entwicklungsleiter für Mitgliedsverbände im Regionalbüro Panama, meinte dazu: „Die erste Ausgabe der Nationalen Meisterschaften 2025 in Puebla ist ein wichtiger Meilenstein für die langfristige Entwicklung des Fussballs in Mexiko. Bei diesem Wettbewerb werden nicht nur die Meister jeder Kategorie gekürt. Er soll auch die sportliche Laufbahn der Mädchen und Jungen in diesem riesigen Land fördern – von den ersten Schritten im Kindersport über die Jugendphasen bis hin zu den Nationalmannschaften.“

„Es ist uns eine Freude, diese Initiative durch das FIFA-Forward-Programm zu unterstützen und so jeder Generation einen klaren und strukturierten Weg mit echten Wachstumschancen und Möglichkeiten zu einer internationalen Karriere zu bieten."

Ein riesiges Fest in Puebla: Gleichzeitige Partien auf 16 Spielfeldern

Die Dimension der Veranstaltung in Puebla spiegelte ihren unglaublichen Erfolg wider. Während der Wettkampftage bestritten 128 Mannschaften aus 32 Bundesstaaten insgesamt 290 Spiele. Dieses Turnier war wirklich beeindruckend: Der Ball rollte gleichzeitig auf 16 Spielfeldern und sorgte für eine fussballbegeisterte Atmosphäre.

Die erfolgreiche Organisation dieses Sportfestes war dank der Zusammenarbeit zwischen dem Amateursportbereich des mexikanischen Fussballverbandes und dem Ministerium für Sport und Jugend der Regierung von Puebla möglich, das sich um die Unterbringung der Delegationen kümmerte.

Die ersten Champions des Wettbewerbs

Nach Tagen voller intensiver Wettkämpfe und Spannung trugen sich vier Teams aus den Bundesstaaten als erste Gewinner dieses Turniers in die Geschichtsbücher ein:

U9-Mädchen: Baja California (Zweiter: Tamaulipas)

U9-Jungen: Veracruz (Zweiter: Coahuila)

U11-Mädchen: Durango (Zweiter: Veracruz)

U11-Jungen: San Luis Potosí (Zweiter: Coahuila)

Dieses Premierenturnier ist jedoch erst der Anfang. Bis 2026 und 2027 sollen weitere bedeutende Kategorien wie die U12 und die U13 hinzukommen.