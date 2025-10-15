Dank der Finanzierung durch FIFA Forward wurden in Bangladesch zwei neue Kunstrasenplätze eingeweiht

Über 1 Million US-Dollar aus dem FIFA-Forward-Programm flossen in den Bau von zwei neuen Spielfeldern in Dhaka, Bangladesch

Tabith Awal, Präsident des bangladeschischen Fussballverbands (BFF), bedankte sich „von ganzem Herzen” für die Unterstützung durch die FIFA

Männer-, Frauen- und Jugendmannschaften können nun die Spielfelder im Bir Sherestha Shaheed Shipahi Mostafa Kamal Stadium und im BFF House nutzen

Bangladesch hat laut Tabith Awal, Präsident des bangladeschischen Fussballverbands (BFF), ein „neues Kapitel in der Entwicklung unseres Fussballs“ gefeiert. Awal war an der Einweihung von zwei neuen Kunstrasenplätzen in der Hauptstadt Dhaka beteiligt, die durch das FIFA-Forward-Programm finanziert wurden.

An den Feierlichkeiten am 14. Oktober nahmen mehrere Würdenträger und Beamte teil, darunter Asif Mahmud Shojib Bhuyan, Berater für Jugend und Sport des Landes. Prince Rufus, Leiter des FIFA-Regionalbüros in Indien, nahm virtuell teil. „Dies ist in der Tat ein bedeutender Erfolg für den Fussball in Bangladesch. Ich möchte den Verantwortlichen der FIFA meinen herzlichen Dank für ihre kontinuierliche Unterstützung und Zusammenarbeit bei der Entwicklung des Fußballs in Bangladesch aussprechen“, sagte Awal.

Für die Installation der Kunstrasenplätze wurden aus dem FIFA-Forward-Fonds mehr als 1,04 Millionen US-Dollar bereitgestellt. Der erste Platz befindet sich im zentral gelegenen Bir Sherestha Shaheed Shipahi Mostafa Kamal Stadium, das Platz für bis zu 25.000 Zuschauer bietet. Der zweite Platz liegt weniger als eine Meile entfernt und grenzt an das BFF House, den Hauptsitz des Verbandes. Zu den weiteren Verbesserungen gehören eine Sprinkleranlage im ersten Stadion und ein neuer Umkleideraum im zweiten.

Die Arbeiten begannen im Dezember 2024 und beide neuen Plätze werden voraussichtlich eine Lebensdauer von etwa zwölf Jahren haben. Sie werden für Spiele der unteren Ligen der Männer, Wettbewerbe der Seniorinnen, Jugendturniere und vieles mehr genutzt werden und damit den Zugang und die Möglichkeiten für Spieler aller Leistungsklassen in der weitläufigen Hauptstadt verbessern. Obwohl Bangladesch am 14. Oktober mit einem 1:1-Unentschieden in Hongkong aus der Qualifikation für den AFC Asian Cup 2027 ausgeschieden ist, hat die Nationalmannschaft in den letzten Jahren positive Fortschritte gemacht. So kletterte Bangladesch von Platz 197 im Jahr 2018 auf Platz 184 in der aktuellen FIFA/Coca-Cola-Weltrangliste. Im Jahr 2023 erreichten die Bengal Tigers das Halbfinale der SAFF-Meisterschaft, bevor sie in der Verlängerung gegen den Gastteilnehmer Kuwait verloren. Es war ihre beste Leistung bei der südasiatischen Regionalmeisterschaft seit 2009.

Unterdessen ist Bangladesch in der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste um 24 Plätze auf Rang 104 geklettert. Grund dafür sind drei Siege in Folge in der Qualifikation für den AFC Women's Asian Cup 2024 in Australien, der gleichzeitig als Qualifikationsturnier für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ dient. Die Bengal Tigresses sicherten sich ihren Platz in Australien, indem sie ihre Gruppe mit Bahrain, Myanmar und Turkmenistan gewannen.

Die beiden neuen Spielfelder in Dhaka werden die Aussichten für den Fussball in Bangladesch weiter verbessern. Sie sind Teil des umfassenden Engagements der FIFA zur Förderung des Fussballs im ganzen Land. Dazu gehört auch die FIFA-Forward-Finanzierung, die der BFF in ein nationales Technikzentrum investieren will. Der Verband hofft, in Zukunft mit den Mitteln aus dem FIFA-Forward-Programm mit dem Bau der geplanten neuen Anlage in Cox's Bazar beginnen zu können.