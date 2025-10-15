Andorra eröffnet neues Nationalstadion mit Unterstützung der FIFA

Nou Estadi de la FAF in Encamp, Andorra, eingeweiht

Mehr als 5,5 Millionen US-Dollar aus dem FIFA-Forward-Fonds in das Projekt investiert

„Der Traum ist nun Wirklichkeit geworden“, sagt FIFA-Präsident Gianni Infantino

Andorra hat am Dienstag, den 14. Oktober, vor dem Qualifikationsspiel zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ gegen Serbien sein neues Nationalstadion, das Nou Estadi de la FAF, offiziell eingeweiht.

Vor der eindrucksvollen Kulisse der Pyrenäen ist die offizielle Eröffnung des Stadions ein entscheidender Moment für den andorranischen Fussballverband (FAF) und markiert den Höhepunkt eines von der FIFA unterstützten Bauvorhabens.

Dieses ehrgeizige Projekt wurde maßgeblich durch Mittel aus dem FIFA-Forward-Programm finanziert, das darauf abzielt, dass der Fussball in allen Ländern eine lebendige und vielversprechende Zukunft hat.

„Wir freuen uns sehr, das neue FAF-Stadion offiziell einweihen zu dürfen. Eine Anlage der Kategorie 4, wie es sie in Andorra noch nie gegeben hat“, sagte FAF-Präsident Felix Álvarez. „Das Stadion wird nun Austragungsort für Spiele der Fussballnationalmannschaft sowie für andere wichtige Wettkämpfe in unserem Land sein.“

„Dieses beeindruckende Stadion mit über 5.000 Sitzplätzen ist den FIFA- und UEFA-Programmen zu verdanken, die heute wie kaum anderswo hier vertreten sind. Aus diesem Grund sind wir heute besonders glücklich und stolz, dass wir alle hier versammelt sind, um diese Einweihung zu feiern, die einen Sprung nach vorne in der Geschichte des andorranischen Fussballs darstellt.“

Nach zweieinhalb Jahren Bauzeit, die im Dezember 2022 begann, steht die neue Anlage nun als hochmoderne Arena mit fortschrittlicher Infrastruktur zur Verfügung.

Das Nationalstadion verfügt über einen beheizten Hybridrasenplatz und fünf geräumige Umkleideräume sowie spezielle Aufwärm- und Aktivierungsbereiche. Das Design spiegelt das Engagement für Nachhaltigkeit wider und umfasst umweltfreundliche Lösungen wie Sonnenkollektoren und ein Regenwassersammelsystem.

Die FIFA spielte eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung dieser Infrastruktur und stellte insgesamt 5.564.797,57 US-Dollar in zwei Phasen der Forward-Finanzierung zur Verfügung.

„Vor nur 18 Monaten waren wir hier zur Eröffnung des ebenfalls durch das Forward-Programm finanzierten Trainingskomplexes der FAF (La Massana)“, sagte FIFA-Direktor Mitgliedsverbände Elkhan Mammadov.

„Dies zeigt die Kontinuität der Infrastrukturentwicklung in diesem Land. Genau das ist das Ziel der FIFA mit dem FIFA-Forward-Programm: das Wachstum und die Entwicklung des Fussballs durch Investitionen in konkrete Projekte zu fördern. Es geht darum, Jungen und Mädchen die Möglichkeit zu geben, zu trainieren, zu spielen und ihr Land auf internationaler Ebene zu vertreten.“