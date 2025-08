Gelson Fernandes wird neuer Direktor der FIFA für die Mitgliedsverbände in Afrika

Die FIFA freut sich, die Ernennung von Gelson Fernandes zum Direktor für die Mitgliedsverbände in Afrika bekannt zu geben. Der frühere Schweizer Mittelfeldspieler Fernandes wird die neue Funktion am 1. August 2022 antreten und für die Betreuung der Dienste zur Förderung der Entwicklung der afrikanischen Mitgliedsverbände im Rahmen des Forward-Programms verantwortlich sein. Der 35-Jährige mit Wurzeln in Kap Verde wuchs in der Schweiz auf und entwickelte seine fussballerischen Qualitäten beim FC Sion, wo er derzeit die Position des Vizepräsidenten innehat. "Wir freuen uns sehr, dass Gelson dem FIFA-Team beitritt", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. "Gelson hatte eine fantastische Karriere als Fussballer und verfügt über wichtige Erfahrung, um seine Aufgaben bestmöglich zu erfüllen. Ich zweifle nicht daran, dass Gelson hervorragende Arbeit für uns leisten wird. Wir heißen ihn in unserem Team herzlich willkommen."

Während seiner Karriere spielte Fernandes für den FC Sion, Manchester City, AS Saint-Étienne, Chievo Verona, Leicester City, Udinese, Sporting CP, SC Freiburg, Stade Rennes und Eintracht Frankfurt. Er bestritt 67 Länderspiele für die Schweiz und erzielte zwei Tore, darunter das einzige Tor des Spiels beim 1:0-Sieg der Schweiz gegen den späteren Weltmeister Spanien bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010™ in Südafrika. "Ich fühle mich geehrt und bin sehr stolz, künftig für die FIFA tätig zu sein", sagte Fernandes. "Ich bin Afrikaner, und wenn man ein solches Angebot bekommt, muss man es annehmen, denn es ist eine Möglichkeit, Afrika als Afrikaner etwas zurückzugeben. Ich sehe es als meine Pflicht an, für Afrika und seinen Fussball zu arbeiten. Diese Mission, die ich im August beginnen werde, umfasst alle Aspekte rund um meine Wurzeln und diesen Kontinent. So kann ich meine Dankbarkeit und Unterstützung zeigen und alles für den afrikanischen Fussball geben", sagte er. Der 35-Jährige freut sich auf seine neue Aufgabe und bleibt realistisch, was seine künftige Arbeit betrifft. "Gemeinsam mit den Mitgliedsverbänden werden wir nach Lösungen suchen, um die Situation ständig zu verbessern. Jeder muss sich einbringen. Dieser Kontinent hat ein unglaubliches Potenzial. Ich komme von diesem Kontinent. Ich bin eine der vielen Geschichten dieses Kontinents. Der Fussball kann das Leben so vieler Menschen verändern. Der Fussball kann so viel bewirken, er hat eine große Kraft. Ich werde alles geben, von ganzem Herzen. Es ist eine große Herausforderung, und ich nehme sie mit Stolz an."