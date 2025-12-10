1. Teil: Ziele

Seit über zehn Jahren leistet das FIFA-Connect-Programm wichtige Arbeit auf der Grundlage der folgenden Ziele:

Einführung einer einzigen ID für den Fussball

Integration aller FIFA-Mitgliedsverbände in ein globales Registrierungssystem

Abschaffung von Datensilos bei FIFA-Mitgliedsverbänden

Vermeidung von Doppeleinträgen

Einführung eines Wettbewerbsmanagementsystems

All diese Ziele wurden in den vergangenen zehn Jahren erreicht. Was kommt als Nächstes? Mit verschiedenen Initiativen verfolgt das Programm neu folgende Ziele:

höhere globale Registrierungsdichte

Integration des FIFA-Connect-ID-Dienstes in weitere FIFA-Bereiche, sofern möglich

Einbindung weiterer Fussballverwaltungsdienste in die FIFA-Connect-Plattform

Verknüpfung des FIFA-Connect-ID-Dienstes mit Datendiensten von Drittparteien

Mit der aktuellen Ausrichtung des Programms werden Daten für die FIFA und deren Mitgliedsverbände noch wertvoller. Das Programm garantiert nicht nur eine umfassende Datenerhebung, sondern verwandelt Daten auch in wirkungsvolle Instrumente für die gesamte Fussballförderung. Dabei werden stets die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und alle anderen wichtigen Datenschutzstandards eingehalten. Wir legen grossen Wert auf Daten- und Entwicklungssicherheit für alle FIFA-Mitgliedsverbände mit Blick auf einen wirklich globalen Fussball.

2. Teil: Merkmale

Das Programm bietet FIFA-Mitgliedsverbänden derzeit verschiedene Instrumente, die sie für ihre Verwaltungsarbeit in verschiedenen Formen nutzen können.

Direkte Instrumente Diese Instrumente können die Verbände direkt nutzen und selbst verwalten. FIFA-Connect-Plattform: FIFA-Version eines nationalen Registrierungssystems für die Registrierung aller Fussballakteure eines Verbands

FIFA-Connect-Wettbewerbsmanagementsystem (FCMS): FIFA-Version eines Wettbewerbsmanagementsystems für die Verwaltung aller Fussball-, Futsal- und Beach-Soccer-Wettbewerbe

Website-Widgets für das FCMS: Widgets, mit denen Daten aus dem FCMS auf jeder Website präsentiert und so alle wichtigen Wettbewerbsinformationen besser dargestellt werden können

Data-eXchange-Plattform (DXP): Plattform zur Datenqualität, über die die Verbände direkt miteinander kommunizieren können, um internationale Doppeleinträge zu bereinigen

Indirekte Instrumente Die Verbände haben zwar keine direkte Kontrolle über diese Instrumente, können aber mit ihnen interagieren und/oder sie im Rahmen des Gesamtpakets nutzen. FIFA-Connect-ID-Dienst-Bus: auf dem FIFA-Connect-ID-Dienst freigeschalteter Kommunikationsdienst, über den verschiedene integrierte Systeme untereinander bestimmte Nachrichten verschicken können

FIFA-Connect-ID-Verzeichnis: Sammlung aller FIFA-Connect-ID mit den Datenpunkten, die wir speichern können, d. h. Vorname, Nachname, Geburtsdatum und Geschlecht

FIFA-Admin-Konsole: Plattform zur Beobachtung des Protokolls aller FIFA-Connect-ID-Registrierungen sowie zum Verständnis der aktuellen Datenqualität bei den Registrierungen eines Verbands

3. Teil: Vorteile der FIFA-Connect-Plattform und des FCMS

Alle FIFA-Mitgliedsverbänden können die FIFA-Connect-Plattform und das FCMS kostenlos nutzen Gemäss dem derzeit geltenden Reglement des FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms (Forward 3.0)* stehen die FIFA-Connect-Plattform, das FCMS und alle damit verbundenen Instrumente kostenlos zur Verfügung. Die Verbände haben damit einen Anreiz, diese zu nutzen, und können ihre Mittel für andere, ebenso wichtige Zwecke verwenden.

Unsere Systeme verfolgen einen globalen Standard und fördern so die weltweite Standardisierung von Spielerregistrierungs- und Wettbewerbsmanagementprozessen. Grosse und kleine Verbände rund um die Welt haben folglich Zugang zur gleichen Dateninfrastruktur und können so weltweit alle nötigen Spielerdaten austauschen. Wir garantieren allen Nutzern Datenqualität und schaffen damit die Voraussetzung, dass alle globalen Akteure einfach über alle weiteren wichtigen Prozesse wie internationale Spielertransfers, Ausbildungsentschädigungen und Solidaritätsbeiträge informiert werden können. Unsere Dateninfrastruktur bildet eine fundamentale Grundlage für die wichtige Arbeit unter der Leitung des FIFA-Transferabgleichungssystems und der FIFA-Abrechnungsstelle.

Ein weiterer entscheidender Vorteil unserer Plattformen ist die Anpassung an die Bedürfnisse unserer Mitgliedsverbände. Verlangen Sie von Ihren registrierten Spielern ein besonderes ärztliches Attest? Möchten Sie, dass Ihre Regionalverbände für die Registrierung von Amateurspielern zuständig sind, während Sie sich um die Registrierung von Profispielern kümmern? Suchen Sie nach einem Registrierungssystem, das in Ihrer Landessprache verfügbar ist? Die FIFA-Connect-Plattform und das FIFA-Wettbewerbsmanagementsystem (FCMS) können an die administrativen Bedürfnisse Ihres Verbands angepasst werden.

Unsere Plattformen gewährleisten nicht nur eine fortwährende Weiterentwicklung, sondern auch einen Supportdienst. Unser Supportteam steht unseren Mitgliedsverbänden rund um die Uhr zur Verfügung, damit sie ihre Plattformen jederzeit voll nutzen können, vor allem während Registrierungsperioden und Transferfenstern. Die FIFA-Connect-Plattform und das FCMS bieten laufend neue, attraktive Funktionen, dank denen unsere Mitgliedsverbände ihre Tätigkeiten rund um den Fussball noch effizienter gestalten können. *Reglement des FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms (Forward 3.0), Art. 6 finanzielle und nicht finanzielle Unterstützung, Abs. 10 digitale Instrumente

4. Teil: Schritte zur Verknüpfung mit der FIFA-Connect-Plattform und dem FCMS

Seit zehn Jahren wird der globale Fussball vom FIFA-Connect-Programm massgeblich geprägt. So sind schon 205 FIFA-Mitgliedsverbände in die FIFA-Connect-ID integriert, während 118 die FIFA-Connect-Plattform einsetzen und mehr als 100 eine Live-FCMS-Umgebung nutzen.