1. Teil: Ziele
Seit über zehn Jahren leistet das FIFA-Connect-Programm wichtige Arbeit auf der Grundlage der folgenden Ziele:
Einführung einer einzigen ID für den Fussball
Integration aller FIFA-Mitgliedsverbände in ein globales Registrierungssystem
Abschaffung von Datensilos bei FIFA-Mitgliedsverbänden
Vermeidung von Doppeleinträgen
Einführung eines Wettbewerbsmanagementsystems
All diese Ziele wurden in den vergangenen zehn Jahren erreicht. Was kommt als Nächstes? Mit verschiedenen Initiativen verfolgt das Programm neu folgende Ziele:
höhere globale Registrierungsdichte
Integration des FIFA-Connect-ID-Dienstes in weitere FIFA-Bereiche, sofern möglich
Einbindung weiterer Fussballverwaltungsdienste in die FIFA-Connect-Plattform
Verknüpfung des FIFA-Connect-ID-Dienstes mit Datendiensten von Drittparteien
Mit der aktuellen Ausrichtung des Programms werden Daten für die FIFA und deren Mitgliedsverbände noch wertvoller. Das Programm garantiert nicht nur eine umfassende Datenerhebung, sondern verwandelt Daten auch in wirkungsvolle Instrumente für die gesamte Fussballförderung. Dabei werden stets die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und alle anderen wichtigen Datenschutzstandards eingehalten. Wir legen grossen Wert auf Daten- und Entwicklungssicherheit für alle FIFA-Mitgliedsverbände mit Blick auf einen wirklich globalen Fussball.
2. Teil: Merkmale
Das Programm bietet FIFA-Mitgliedsverbänden derzeit verschiedene Instrumente, die sie für ihre Verwaltungsarbeit in verschiedenen Formen nutzen können.
3. Teil: Vorteile der FIFA-Connect-Plattform und des FCMS
Alle FIFA-Mitgliedsverbänden können die FIFA-Connect-Plattform und das FCMS kostenlos nutzen Gemäss dem derzeit geltenden Reglement des FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms (Forward 3.0)* stehen die FIFA-Connect-Plattform, das FCMS und alle damit verbundenen Instrumente kostenlos zur Verfügung. Die Verbände haben damit einen Anreiz, diese zu nutzen, und können ihre Mittel für andere, ebenso wichtige Zwecke verwenden.
Unsere Systeme verfolgen einen globalen Standard und fördern so die weltweite Standardisierung von Spielerregistrierungs- und Wettbewerbsmanagementprozessen. Grosse und kleine Verbände rund um die Welt haben folglich Zugang zur gleichen Dateninfrastruktur und können so weltweit alle nötigen Spielerdaten austauschen. Wir garantieren allen Nutzern Datenqualität und schaffen damit die Voraussetzung, dass alle globalen Akteure einfach über alle weiteren wichtigen Prozesse wie internationale Spielertransfers, Ausbildungsentschädigungen und Solidaritätsbeiträge informiert werden können. Unsere Dateninfrastruktur bildet eine fundamentale Grundlage für die wichtige Arbeit unter der Leitung des FIFA-Transferabgleichungssystems und der FIFA-Abrechnungsstelle.
Ein weiterer entscheidender Vorteil unserer Plattformen ist die Anpassung an die Bedürfnisse unserer Mitgliedsverbände. Verlangen Sie von Ihren registrierten Spielern ein besonderes ärztliches Attest? Möchten Sie, dass Ihre Regionalverbände für die Registrierung von Amateurspielern zuständig sind, während Sie sich um die Registrierung von Profispielern kümmern? Suchen Sie nach einem Registrierungssystem, das in Ihrer Landessprache verfügbar ist? Die FIFA-Connect-Plattform und das FIFA-Wettbewerbsmanagementsystem (FCMS) können an die administrativen Bedürfnisse Ihres Verbands angepasst werden.
Unsere Plattformen gewährleisten nicht nur eine fortwährende Weiterentwicklung, sondern auch einen Supportdienst. Unser Supportteam steht unseren Mitgliedsverbänden rund um die Uhr zur Verfügung, damit sie ihre Plattformen jederzeit voll nutzen können, vor allem während Registrierungsperioden und Transferfenstern. Die FIFA-Connect-Plattform und das FCMS bieten laufend neue, attraktive Funktionen, dank denen unsere Mitgliedsverbände ihre Tätigkeiten rund um den Fussball noch effizienter gestalten können. *Reglement des FIFA-Forward-Entwicklungsprogramms (Forward 3.0), Art. 6 finanzielle und nicht finanzielle Unterstützung, Abs. 10 digitale Instrumente
4. Teil: Schritte zur Verknüpfung mit der FIFA-Connect-Plattform und dem FCMS
Seit zehn Jahren wird der globale Fussball vom FIFA-Connect-Programm massgeblich geprägt. So sind schon 205 FIFA-Mitgliedsverbände in die FIFA-Connect-ID integriert, während 118 die FIFA-Connect-Plattform einsetzen und mehr als 100 eine Live-FCMS-Umgebung nutzen.
Auch wenn die meisten Verbände, die weder die FIFA-Connect-Plattform noch das FCMS nutzen, über eigene Lösungen verfügen, können sie unsere Dienste auch zu einem späteren Zeitpunkt nutzen, wann immer sie möchten. Spezialisierte Wettbewerbsmanagementsysteme mögen für Spitzenprofiligen eine Alternative sein. Das FCMS bietet dem Kinder- und Amateurfussball aber zweifellos eine tragfähige Lösung für die Standardisierung des Wettbewerbsmanagements, zumal sämtliche Dienste den FIFA-Mitgliedsverbänden kostenlos zur Verfügung stehen.