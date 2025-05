FIFA-Connect-Seminar wichtiger Meilenstein für nepalesischen Fussball

Connect-Programm mit individueller Identifikationsnummer für jede Person, die in der Fussballwelt eine Funktion innehat

Nepalesische Fussballfunktionäre haben im Mai in Satdobato an einem FIFA-Connect -Seminar teilgenommen, das für die dem nepalesischen Fussballverband (ANFA) angeschlossenen Bezirke veranstaltet wurde.

Die Schulung war Teil des FIFA-Connect-Programms, das FIFA-Mitgliedsverbänden dabei hilft, alle ihre Akteure systematisch zu erfassen und den Überblick über Spieler, Trainer und Schiedsrichter zu behalten. Das Seminar ist ein wichtiger Meilenstein für den nepalesischen Fussball auf dem Weg in ein modernes, digitales Zeitalter. Beim interaktiven Seminar wurde dargelegt, wie das FIFA-Connect-Programm jeder Person, die in der Fussballwelt eine Funktion innehat, eine individuelle Identifikationsnummer zuteilt. Diese sogenannte FIFA-ID dient als digitaler Fussballpass, der sämtliche Angaben zur Karriere sowie wichtige Statistiken der betreffenden Person umfasst. Prince Rufus, Leiter des FIFA-Regionalbüros in Indien, und FIFA-Berater Mazahar Ahmed Mansoor leiteten das Seminar zusammen mit Vertretern der verschiedenen Bezirksverbände.