Vereinte Nationen unterstützen die Forderung des FIFA-Präsidenten nach einer jährlichen Welfussballwoche

Die Vereinten Nationen (UN) haben einstimmig eine Resolution zur Ausrufung des Weltfußballtags verabschiedet

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat vorgeschlagen, die Feierlichkeiten im Rahmen einer Weltfussballwoche auf fünf Tage im Jahr auszudehnen

UN-Vertreter signalisieren bei einem Treffen in New York ihre Unterstützung für den Vorschlag der Weltfussballwoche

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich bei den Vereinten Nationen (UN) für die "historische" Resolution zum Weltfussballtag bedankt, die von Bahrain, Libyen und Tadschikistan initiiert und von 170 Staaten in der Generalversammlung Anfang des Monats einstimmig angenommen wurde. Eine solche Unterstützung auf globaler Ebene ist ein Beweis für die verbindende Kraft des Fussballs, des weltweit beliebtesten Sports, und seine Fähigkeit, Menschen und Nationen zusammenzubringen.

Gemäß der UN-Resolution A/RES/78/281 wurde der jährliche Weltfussballtag am 25. Mai ausgerufen, um "die globale Reichweite des Fussballs und seinen Einfluss in verschiedenen Bereichen, einschließlich Handel, Frieden und Diplomatie, zu würdigen und anzuerkennen, dass der Fussball einen Raum für Zusammenarbeit schafft".

Die Resolution wurde anlässlich des hundertjährigen Jubiläums des Olympischen Fussballturniers von 1924 in Paris vorgeschlagen. Dies war, wie es in der Resolution heisst, „das erste internationale Fussballturnier, bei dem alle Regionen vertreten waren“. Das Datum fällt zudem auf den Tag der Entscheidung des 17. FIFA-Kongresses in Amsterdam 1928, die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft ins Leben zu rufen.

Anlässlich der Verabschiedung der Resolution am UN-Hauptsitz in New York gab FIFA-Präsident Gianni Infantino vor Vertretern der Mitgliedstaaten und UN-Beamten eine Erklärung ab, in der er vorschlug, die Feierlichkeiten zum schönen Spiel zu verlängern.

Infantino rief dazu auf, die Weltfusssballwoche zu lancieren, um im Mai eine Reihe von bedeutenden Meilensteinen zu feiern, beginnend mit dem Gedenken an die Gründung der FIFA in Paris am 21. Mai 1904, und die Fussballfestlichkeiten bis zum 25. Mai fortzusetzen. Dieser Vorschlag wurde in der Folge vom Präsidenten der Generalversammlung der Vereinten Nationen, Dennis Francis, und der Gruppe der Freunde des Fussballs unterstützt.

„Ich denke, es sagt wohl alles über die einzigartige Kraft des Fussballs aus, die Welt zu vereinen, dass die von Bahrain, Libyen und Tadschikistan eingebrachte und von 170 Ländern mitgetragene Resolution, die vom Präsidenten der Generalversammlung, meinem guten Freund Dennis Francis, so entschieden unterstützt wurde, von allen Mitgliedsstaaten im Konsens angenommen wurde“, sagte der FIFA-Präsident per Videobotschaft. «Ich kann Ihnen allen, zu dieser historischen Entscheidung nur gratulieren. Fussball vereint tatsächlich die Welt! Und ebenso auch die Vereinten Nationen!"

FIFA-Präsident verkündet Weltfussballwoche 04:27

„Doch um diesen Sport zu feiern, den wir alle so sehr lieben, und die Meilensteine des schönsten aller Spiele, die auf diese Tage im Mai fallen, denke ich, dass – bei allem Respekt – ein einziger Tag vielleicht nicht genug ist", fügte Infantino hinzu. "Mit Ihrer Unterstützung und um möglichst vielen Menschen auf der ganzen Welt Gelegenheit zu geben, möchte die FIFA vom 21. bis 25. Mai die Weltfussballwoche ausrufen, in der der Fussball jedes Jahr die Welt in Freude und Frieden vereint.

Es wird eine Woche sein, in der wir unsere Liebe zum Fussball zeigen, ihn spielen, anschauen, genießen, gemeinsam gewinnen oder verlieren, und ich freue mich sehr darauf, die Weltfussballwoche mit Ihnen allen zu feiern, die mit einer globalen Fussballparty am Weltfussballtag endet."

Die FIFA-Weltmeister Marco Tardelli und Gianluigi Buffon sowie die ehemalige französische Nationalspielerin Laura Georges unterstützten die Resolution per Videobotschat, ebenso Dennis Francis und andere hochrangige UN-Vertreter sowie eine Reihe von UN-Delegierten aus aller Welt, , die ihre Reden im Trikot ihrer jeweiligen Nationalmannschaft hielten.

FIFA-Präsident kündigt Weltfussballwoche an Previous 01 / 12 FIFA President Gianni Infantino delivers a message via video link during the World Football day event 02 / 12 General view as FIFA President Gianni Infantino delivers a message via video link during the World Football day event 03 / 12 Attendees during the World Football day event in front of the United nations representatives 04 / 12 Attendee during the World Football day event in front of the United nations representatives 05 / 12 Attendees at the World Football day celebrations at the United Nations headquarters 06 / 12 Attendees at the World Football day celebrations at the United Nations headquarters 07 / 12 Attendees at the World Football day celebrations at the United Nations headquarters 08 / 12 General view during the World Football day celebrations at the United Nations headquarters 09 / 12 Celebration of World Football Day at the United Nations Headquarters in New York 10 / 12 Celebration of World Football Day at the United Nations Headquarters in New York 11 / 12 Celebration of World Football Day at the United Nations Headquarters in New York 12 / 12 Celebration of World Football Day at the United Nations Headquarters in New York Next

Der Ständige Vertreter des Königreichs Bahrain, Seine Exzellenz Jamal Fares Alrowaiei, erklärte im Namen der Mitinitiatoren der Resolution - Bahrain, Libyen und Tadschikistan, dass die Initiative zum Weltfussballtag auf so große Unterstützung stoße, dass die UN-Mitglieder eingeladen würden, der neu gegründeten Gruppe der Freunde des Fussballs beizutreten, und bewertete den Vorschlag des FIFA-Präsidenten positiv.

"Im Namen der Co-Moderatoren möchten wir diese Gelegenheit nutzen, um FIFA-Präsident Gianni Infantino für seine heutige Botschaft zu danken. Wir begrüßen sein Engagement und die Initiative der Weltfussballwoche, die dazu führen soll, dass der Weltfussballtag am 25. Mai eines jeden Jahres weltweit gefeiert wird", sagte Alrowaiei zum Abschluss der Veranstaltung. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der FIFA im Rahmen der Gruppe der Freunde des Fussballs, um diesen fantastischen Sport zu fördern und zu feiern."

Die FIFA und die Vereinten Nationen haben eine enge Beziehung aufgebaut und arbeiten seit mehreren Jahren Hand in Hand zusammen, wobei sie die Popularität und den Einfluss des Fussballs nutzen, um Botschaften des Friedens und der Integration zu verbreiten und Initiativen zu entwickeln, die sich positiv auf die Gesellschaft auswirken und das Leben von Millionen Menschen auf der ganzen Welt verbessern können.

Die beiden Organisationen arbeiteten insbesondere während der FIFA Fussball-WM 2022™ und der FIFA Frauen-WM 2023™ mit einer Reihe von UN-Organisationen zusammen, wie der Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO), dem Welternährungsprogramm (WFP), der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und UN Women, die die globale Plattform nutzen konnten, um Milliarden Fussballfans zu erreichen.