Präsident des Fussballverbands von Hongkong (China) von FIFA-Präsident Gianni Infantino in Paris empfangen

Fussball in Hongkong im Aufwind dank der Unterstützung durch das FIFA-Forward-Programm

Der Präsident des Fussballverbands von Hongkong (China) (HKFA), Eric Fok, hat mit FIFA-Präsident Gianni Infantino in der FIFA-Niederlassung in Paris die Entwicklung des Fussballs in Hongkong erörtert.