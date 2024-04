Neues Hochleistungszentrum in Paraguay bietet jungen Talenten eine Perspektive, wie der FIFA-Präsident betonte

Erstklassiges Zentrum für Nachwuchstalente führender Klubs in Paraguay, teilweise vom FIFA-Forward-Programm finanziert

Gianni Infantino bei der Einweihung des Hochleistungszentrums CARDIF in Luque (Paraguay)

In seiner Ansprache bei der Einweihung eines Hochleistungszentrums für die besten Nachwuchstalente in Paraguay betonte Gianni Infantino, dass diese Anlage dem Nachwuchs im paraguayischen Fussball eine Perspektive eröffne.

„Ich war schon letztes Jahr hier in Asunción, als die Bauarbeiten begannen. Ich freue mich sehr, dass diese fantastische Anlage unter dem Namen ‚CARDIF‘ (Centro de Alto Rendimiento de las Divisiones Formativas) nun eröffnet wird“, sagte Gianni Infantino bei der Einweihungsfeier in Luque, Paraguays Olympiapark.

Vertreter führender nationaler Klubs wurden vom technischen Personal unter der Leitung von Prof. Javier Valdecantos bereits durch die Anlage geführt. Das CARDIF arbeitet an neuen Trainingsmethoden, um die kontinuierliche sportliche, technische, medizinische und mentale Entwicklung junger Spieler zu gewährleisten. Das Zentrum wird dabei vom FIFA-Talentförderprogramm unterstützt, das bis 2027 in 75 FIFA-Mitgliedsverbänden erstklassige Hochleistungsakademien schaffen will.