FIFA-Präsident betont fröhliche Atmosphäre in Katar während der FIFA Fussball-WM™

Erstmals in der Geschichte des Turniers waren Fans aus 32 Nationen in der gleichen Stadt

Präsident Infantino schwärmt von der Gastfreundschaft und der perfekten Organisation in Katar

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat bekräftigt, dass die 22. Auflage der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ohne jeden Zweifel beweist, dass Fussball die Welt vereinen kann und dies auch tut.

Vor dem zweiten Ruhetag, nach dem am 9. Dezember die Viertelfinalspiele beginnen, unterstrich Infantino, dass die einzigartige Kompaktheit der FIFA Fussball-WM™ in Katar entscheidend dazu beigetragen hat, die Menschen zusammenzubringen, indem sie Besuchern aus allen Gesellschaftsschichten die Möglichkeit bietet, an einem Ort zusammenzukommen und den Fussball zu feiern.

Gianni Infantino: Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ vereint die Welt 01:53

"Fussball vereint tatsächlich die Welt. Er verfügt über diese magische Fähigkeit. Wenn der Ball rollt, kommen die Menschen zusammen. Sie kommen zusammen, in einer fröhlichen Atmosphäre", so der FIFA-Präsident. "Ich muss zugeben, dass wir im Vorfeld der WM durchaus Sorgen hatten, wie es sein würde, wenn so viele Fans aus so vielen verschiedenen Ländern alle gleichzeitig an einem einzigen Ort zusammenkommen würden.

Das gibt es bei normalen Weltmeisterschaften ja nicht. Bei einer normalen Weltmeisterschaft kommen für gewöhnlich Fans aus zwei Ländern in einer Stadt zusammen, mehr nicht. Hier sind nun Fans aus 32 Ländern und auch noch andere Fans von überall auf der Welt zusammengekommen, um diese WM an einem Ort gemeinsam zu erleben." Das Turnier findet in acht Stadien statt, die nicht weiter als eine Stunde auseinander liegen, und es bietet den Fans, die nicht in den Stadien sind, ein offizielles FIFA Fan Festival™, mitten im Herzen der Hauptstadt, wo sie das Erlebnis WM genießen können.

Zudem handelt es sich um die erste WM im Nahen Osten, und die Fans vor Ort berichten von unzähligen positiven Eindrücken und neuen kulturellen Erfahrungen. Dies stellt nach der Überzeugung des Präsidenten einen weiteren Schlüsselfaktor für das spätere Vermächtnis des Turniers dar.

"Ich habe das schon vor einigen Jahren gesagt", fuhr Infantino fort, "ich glaube wirklich, dass diese FIFA Fussball-WM dazu beitragen kann, dass dieser Teil der Welt, Katar, die Golfregion und der Nahe Osten, sich präsentieren und der Welt zeigen können, wie gastfreundlich sie sind und welch reiche Kultur sie haben. Für den Rest der Welt bietet sich die Gelegenheit, hierher zu kommen und diese Gastfreundschaft zu erleben, eine neue Kultur kennenzulernen und sich gegenseitig besser kennenzulernen, und genau das ist geschehen.

"Diese Mischung der Kulturen, die es bei einer FIFA Fussball-WM gibt, ist wirklich einzigartig. Und jeder, der hierherkommt, aber auch diejenigen, die von zu Hause aus zuschauen und diese Atmosphäre spüren, merken, dass bei dieser WM etwas ganz Besonderes passiert, und dass dies alles bis zum Ende spannend und faszinierend bleiben wird."