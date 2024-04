FIFA-Präsident verkündet Zusammenarbeit mit Miami Dade College

Partnerschaft eröffnet Studenten Chancen auf Praktika beim FIFA-Büro in Miami

FIFA-Museum leiht Ausstellungstücke an das Miami Dade College aus und bringt das schönste aller Spiele damit den Menschen vor Ort näher

Die FIFA richtete im Vorfeld der FIFA Fussball-WM 2026 ein Hauptquartier in Florida ein

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat eine Zusammenarbeit mit dem Miami Dade College verkündet, eine der grössten und angesehensten Bildungseinrichtungen in den Vereinigten Staaten. Im Rahmen der Zusammenarbeit werden einige Studenten die Chance erhalten, ein Praktikum in den FIFA-Büros für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ zu absolvieren. Zudem werden Ausstellungsstücke aus dem FIFA-Museum im bekannten Freedom Tower gezeigt.

Die FIFA hat im August 2023 ihr Hauptquartier für die FIFA Fussball-WM 2026 in Coral Gables im Miami-Dade County in Florida eingerichtet, rund elf Kilometer von der Innenstadt von Miami entfernt.

Seit der Eröffnung im Jahr 1960 haben mehr als 2,5 Millionen Studenten das Miami Dade College besucht, das sich in dieser Zeit eine Reputation als eine vielfältigsten akademischen Einrichtungen in den USA erworben hat.

Derzeit sind rund 100.000 Studenten aus 167 Nationen und mit 63 Sprachen eingeschrieben. Dies macht das Miami Dade College zu einem Schmelztiegel, der harmonisch unter dem College-Motto „United in Community and Excellence“ (Vereint in Gemeinschaft und Exzellenz) arbeitet.

FIFA-Präsident kündigt Zusammenarbeit mit dem Miami Dade College an Previous 01 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 02 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 03 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 04 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 05 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 06 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 07 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 08 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 09 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 10 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 11 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 12 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 13 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College 14 / 14 FIFA President Announces Collaboration with Miami Dade College Next

Dieses Motto liegt auf einer Linie mit dem FIFA-Motto „Football Unites the World“ (Fussball vereint die Welt). Einige der Studenten werden die Gelegenheit bekommen, dieses Phänomen selbst zu erleben, indem sie bei einem Praktikum Teil des multikulturellen Teams im FIFA-Büro in Miami werden, das nur eine kurze Autofahrt vom College entfernt liegt. So erhalten sie aus erster Hand einen wertvollen Einblick in die Arbeit, die zur Vorbereitung des grössten Fussballturniers der Welt gehört.

„Ich bin sehr stolz und glücklich über die Ankündigung der fantastischen Partnerschaft zwischen der FIFA und dem Miami Dade College. Ich möchte der College-Präsidentin Madeline Pumariega, dem Bürgermeister von Miami Francis Suarez, der Bürgermeisterin des Miami-Dade County Daniella Levine Cava und natürlich auch dem gesamten Team danken. Sie alle haben diese Partnerschaft überhaupt erst möglich gemacht, zu deren wichtigsten Aspekten ab 2025 auch eine Ausstellung im Museum des Miami Dade College im Freedom Tower gehört“, sagte der FIFA-Präsident im Anschluss an eine Fragestunde mit der Präsidentin des Miami Dade College Madeline Pumariega auf dem Campus.

„Es wird eine Ausstellung des FIFA-Museums über die Geschichte des Fussballs, insbesondere die Geschichte des Fussballs in Nord-, Mittel- und Südamerika, aber auch auf der ganzen Welt. Sie zeigt eine Geschichte der Chancen und auch eine Geschichte der Zufälle, die sich mit dem Bildungsziel einer so herausragenden Institution wie dem Miami Dade College verbindet, mit dem wir zudem im Rahmen von Praktika bei der FIFA und Kursen durch und mit einigen FIFA-Experten zusammenarbeiten werden. Wir sind hier, um zusammenzuarbeiten, wir sind hier in Miami und werden dabei viel Spass haben.“

Im Rahmen der Zusammenarbeit werden Ausstellungsstücke aus dem FIFA-Museum in Zürich im Freedom Tower gezeigt, der unter Verwaltung des Miami Dade College steht. Damit wird Studenten und Besuchern im Vorfeld der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ die Geschichte des Fussballs näher gebracht, der ersten FIFA Fussball-WM mit 48 Teams und erstmalig drei Gastgeberländern, nämlich Kanada, Mexiko und die USA.

Die Ausstellung wird anlässlich des hundertjährigen Bestehens des Freedom Tower im Jahr 2025 gezeigt. Das Wahrzeichen war ursprünglich eine Zeitungsredaktion und Druckerei. In den 1960er Jahren war der Freedom Tower auch ein Anlaufpunkt für Einwanderer aus Kuba. Nun wird er mehrere Ausstellungsstücke der FIFA beherbergen, die digitale Interaktionen mit den Besuchern fördern. Eine Reihe von Gastrednern und FIFA-Experten sowie Fachleute aus der globalen Fussballszene werden bei Vorträgen in der Hochschule Einblicke in alle Aspekte des Sports geben.