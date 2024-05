FIFA-Präsident lobt OFC für erfolgreiche Co-Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™

Kongress der ozeanischen Fussballkonföderation (OFC) in Bangkok (Thailand) am Vortag des 74. FIFA-Kongresses

„Die FIFA kann in Ozeanen wirklich etwas bewirken“ gemäss Gianni Infantino

Reise des FIFA-Präsidenten 2023 in alle elf OFC-Nationen

Bei seiner Ansprache vor dem 30. OFC-Kongress in Bangkok (Thailand) lobte Gianni Infantino die OFC für die äusserst erfolgreiche Co-Ausrichtung der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ und versprach der Region die fortwährende Unterstützung der FIFA zu. Der FIFA-Präsident betonte zudem, wie wichtig Einigkeit gerade für eine Konföderation wie die OFC sei, und fügte hinzu: „Wir sind alle aufeinander angewiesen.“

Im vergangenen Jahr fand erstmals ein FIFA-A-Turnier in einem OFC-Mitgliedsverband statt, als Neuseeland gemeinsam mit Australien die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ ausrichtete. „Das Turnier war nicht zuletzt dank jeder und jedem von Ihnen ein riesiger Erfolg“, sagte Infantino am Vortag des 74. FIFA-Kongresses, der wie der OFC-Kongress zum ersten Mal in Thailand stattfindet.

Nachdem der FIFA-Präsident 2023 in alle elf OFC-Mitgliedsverbände gereist war, bekräftigte er nun, dass die FIFA die Region weiterhin mit Programmen und finanziellen Mitteln unterstützen werde. „Wir können in Ozeanien investieren und hier wirklich etwas bewirken“, erklärte er. „Solidaritätszahlungen sowie FIFA-Forward- und andere Programme sind natürlich garantiert. Aber wir werden wie immer noch mehr tun.“

Die Teilnahme an FIFA-Turnieren ist ein entscheidender Faktor für die Förderung des Fussballs in allen FIFA-Mitgliedsverbänden und Konföderationen. Mit den jüngsten Änderungen an den Turnierstrukturen hat die FIFA für Spieler aus Ozeanien die Teilnahmechancen erhöht. Ein Beispiel dafür war die im März erstmals durchgeführte FIFA Series™: Bei sechs Turnieren traten je vier Teams aus verschiedenen Konföderationen gegeneinander an, darunter auch Neuseeland, Papua-Neuguinea und Vanuatu aus Ozeanien.

Gianni Infantino wies darauf hin, dass die OFC inzwischen einen garantierten Startplatz bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ hat und von den häufigeren und grösseren Jugendturnieren profitieren wird. Neuseeland nimmt 2024 in Paris an den Olympischen Fussballturnieren sowohl der Männer als auch der Frauen sowie in Usbekistan erstmals an der FIFA Futsal-Weltmeisterschaft™ teil. Fidschi gibt 2024 in Kolumbien sein Debüt bei der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ , an der auch Neuseeland teilnehmen wird.

„Die Erweiterung des Teilnehmerfelds bei den U-17- und U-20-Turnieren, die jährlich bzw. alle zwei Jahre ausgetragen werden, und die zusätzlichen Startplätze für OFC-Länder werden sich sehr positiv auf Ihre Wettbewerbe auswirken, sei es im Männer- oder im Frauenfussball“, betonte Infantino.

Darüber hinaus soll der Klubfussball mit der für 2025 geplanten Einführung der OFC Professional League gefördert werden.