FIFA-Präsident gratuliert spanischem Ministerpräsidenten zum anhaltenden Erfolg des spanischen Fussballs

Treffen zwischen Gianni Infantino und spanischem Ministerpräsidenten Pedro Sánchez in New York

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat dem spanischem Ministerpräsidenten Pedro Sánchez am Rande der UNO-Generalversammlung in New York (USA) zum anhaltenden Erfolg des spanischen Fussballs gratuliert. Ebenfalls Thema waren die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2030™, für deren Austragung sich Spanien gemeinsam mit Portugal und Marokko bewirbt, sowie die völkerverbindende Kraft des Fussballs.